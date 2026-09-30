El cantante de rap dijo que el cuartetero cordobés Luck Ra no era su amigo y señaló que le mandó varios mensajes y "él no me contestó”.
Los representantes de música urbana Tiago PZK y La Joaqui aparecieron juntos este miércoles en el Aeropuerto de Ezeiza para abordar un avión -según dijeron- por motivos laborales. Ante la pregunta directa -de los periodistas que los esperaban- si estaban de novios, el rapero no esquivó. “Sí, estamos en pareja”, a lo que luego agregó a manera de humorada “Estamos felizmente casados”.
Por su parte, la cantante no desmintió las expresiones de su actual pareja, que acotó “La conozco desde hace mucho tiempo”.
El domingo había subido a Instagram la foto que cerró el rumor, los dos de la mano, capucha y ropa deportiva, bajando de un jet privado en La Rioja, donde ella tocó en evento Septiembre Joven. Hasta entonces Joaqui se reservaba a mostrarse con Tiago PZK. En el programa "La Mañana con Moria" había dicho “Soy una poeta villera; si estoy en pareja, se los comunicaré”.
El 22 de septiembre, en el programa "SQP- Sálvese quien pueda", la conductora Yanina Latorre le preguntó a Luck Ra si consideraba traidor a Tiago, a lo que el cantante cordobés respondió “No sé cómo decirlo sin que me tiemblen las manos, pero sí. Obviamente que duele. Fuimos muy amigos”. Contó que él iba a su casa, se quedaba a dormir, que fue a buscar a Joaqui cuando ella volvió de España. “Ella es 100% libre. A ella le sigo teniendo un aprecio increíble; más a él no” y sentó posición aclarando que “Yo no lo hubiera hecho. Espero que sean felices. Terminé la relación porque ya no estábamos siendo felices”.
“Cada uno tiene derecho a hablar y a decir lo que le parece. No me considero un traidor. Cuando ellos cortaron yo estaba en Berlín” explicó Tiago PZK y aclaró que no lo considera su amigo. Además agregó "No tengo necesidad de quedar bien con nadie. No me muevo por conveniencia” y dijo que le mandó varios mensajes y que Luck Ra no contestó “Supongo que se lo tomó mal”.
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