Traidor

El 22 de septiembre, en el programa "SQP- Sálvese quien pueda", la conductora Yanina Latorre le preguntó a Luck Ra si consideraba traidor a Tiago, a lo que el cantante cordobés respondió “No sé cómo decirlo sin que me tiemblen las manos, pero sí. Obviamente que duele. Fuimos muy amigos”. Contó que él iba a su casa, se quedaba a dormir, que fue a buscar a Joaqui cuando ella volvió de España. “Ella es 100% libre. A ella le sigo teniendo un aprecio increíble; más a él no” y sentó posición aclarando que “Yo no lo hubiera hecho. Espero que sean felices. Terminé la relación porque ya no estábamos siendo felices”.