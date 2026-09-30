La ex Gran Hermano Denisse González fue nuevamente internada: "Mi cuerpo no está respondiendo"

CÓMO CONMENZÓ EL DRAMA DE SALUD DE DENISSE

"Me sangraban las encías, pero uno nunca piensa que es algo grave. Pensé que me había lavado los dientes rápido porque tenía que trabajar y que se iba a pasar. Mi doctor por videollamada me dijo, “esto es grave”. Mi cuerpo me estaba avisando, pero yo no lo quise ver. Tenía moretones en el cuerpo y yo decía, me habré golpeado. A veces soy torpe. Tenía petequias, que son unos puntitos de sangre muy chiquititos, en las manos y en las piernas y las confundí con una alergia. Y si me sangraban un poco las encías decía, ´qué bruta", supo contar Denisse, al conseguir su primera alta médica.

"Yo no lo conté por mi familia, pero esa noche que estaba sola, hice un dibujito de despedida. Yo me asusté mucho. Entré a las doce de la noche a internarme y me explicaron. “Pocas plaquetas”, “hemorragia”, “ahora te van a sacar sangre”, “si te pinchan y te empieza a sangrar el brazo no te asustes”... Y yo, ¿cómo? ¿Me van a sacar sangre? Yo no entendía qué estaba pasando. Uno escucha “hemorragia interna”, “si te sangra la nariz me avisás”, “si haces pis con sangre me avisás”. ¿Qué me está pasando? Yo me asusté mucho, mucho, mucho. Lloré, lloré toda la noche. Estaba angustiada. Y no le quería decir a nadie, a mis papás no les dije".

"Por qué no sabía bien que iba a pasar. Yo soy de prepararme para el peor escenario también. Vos escuchás la palabra hemorragia interna, ¿y qué sentís? Algo feo. Yo no entendía lo que era. Con el tiempo me lo explicaron y entendí que si estaba ahí todo era controlable y me calmé. Pero esa noche fue una noche de terror", contó, González, sobre una de las primeras internaciones que atravesó.