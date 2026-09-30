La ex Gran Hermano Denisse González fue nuevamente internada: "Mi cuerpo no está respondiendo"

La modelo volvió a ingresar a un centro médico porteño por dificultades en su salud, que arrastra hace varias semanas, sin encontrarle solución.
Denisse González, ex participante de Gran Hermano, fue nuevamente internada. Una nueva baja en sus plaquetas alarmó a sus médicos tratantes y, en las próximas horas, le realizarán una punción en la médula, para intentar determinar su diagnóstico. La modelo atraviesa semanas de incertidumbre y malestares, sin que un tratamiento le de resultado.
“Ayer mis plaquetas volvieron a bajar a 6.000. Mi cuerpo no está respondiendo a algunos tratamientos, así que tuvieron que internarme nuevamente. Por suerte, ya lograron sacarme del estado de riesgo y ahora me van a realizar una punción de médula para seguir investigando”, contó la propia Denisse, a través de una suerte de comunicado, en su cuenta oficial de Instagram.
"En unos días, si todo sale bien, vuelvo a casa y seguimos probando tratamientos, con análisis de sangre cada tres días para controlar cómo evoluciona todo”, compartió, González, sobre los pasos a seguir. “Sé que esto va para largo, pero mientras tanto sigo viviendo mi vida, trabajando y haciendo lo que me gusta".
"Me toca aprender a convivir con esta enfermedad sin dejar que mi vida gire únicamente alrededor de ella", se propuso la ex participante del reality show, quien ahora se destaca por su contenido en redes sociales y por el trabajar como modelo para distintas marcas.
"Me sangraban las encías, pero uno nunca piensa que es algo grave. Pensé que me había lavado los dientes rápido porque tenía que trabajar y que se iba a pasar. Mi doctor por videollamada me dijo, “esto es grave”. Mi cuerpo me estaba avisando, pero yo no lo quise ver. Tenía moretones en el cuerpo y yo decía, me habré golpeado. A veces soy torpe. Tenía petequias, que son unos puntitos de sangre muy chiquititos, en las manos y en las piernas y las confundí con una alergia. Y si me sangraban un poco las encías decía, ´qué bruta", supo contar Denisse, al conseguir su primera alta médica.
"Yo no lo conté por mi familia, pero esa noche que estaba sola, hice un dibujito de despedida. Yo me asusté mucho. Entré a las doce de la noche a internarme y me explicaron. “Pocas plaquetas”, “hemorragia”, “ahora te van a sacar sangre”, “si te pinchan y te empieza a sangrar el brazo no te asustes”... Y yo, ¿cómo? ¿Me van a sacar sangre? Yo no entendía qué estaba pasando. Uno escucha “hemorragia interna”, “si te sangra la nariz me avisás”, “si haces pis con sangre me avisás”. ¿Qué me está pasando? Yo me asusté mucho, mucho, mucho. Lloré, lloré toda la noche. Estaba angustiada. Y no le quería decir a nadie, a mis papás no les dije".
"Por qué no sabía bien que iba a pasar. Yo soy de prepararme para el peor escenario también. Vos escuchás la palabra hemorragia interna, ¿y qué sentís? Algo feo. Yo no entendía lo que era. Con el tiempo me lo explicaron y entendí que si estaba ahí todo era controlable y me calmé. Pero esa noche fue una noche de terror", contó, González, sobre una de las primeras internaciones que atravesó.
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