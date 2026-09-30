Pity Álvarez: nueva audiencia y evaluación médica antes de definir cómo seguirá el juicio

El tribunal deberá analizar su situación tras la internación dispuesta por la Justicia. Un estudio interdisciplinario tendrá diez días para determinar si está en condiciones de afrontar el proceso.
La continuidad del juicio contra Cristian 'Pity' Álvarez por el crimen de Cristian Díaz vuelve a estar bajo análisis este miércoles, con una audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. El escenario cambió luego de la internación forzosa del músico, ordenada por la Justicia.
La defensa, integrada por Sebastián Queijeiro y Javier Baños, evalúa solicitar otra vez la suspensión del debate. El planteo se apoyaría en los informes médicos que sostienen que el acusado no estaría en condiciones de participar de las audiencias ni de afrontar actualmente el proceso judicial.
La internación fue dispuesta por el Juzgado Civil N°4 después de recibir un informe del Área de Salud Mental de la Clínica Dharma. Los profesionales habían evaluado al músico el 23 de septiembre en el Hospital Tornú, donde posteriormente quedó internado.
La medida establece un período de 90 días de permanencia en el Hospital Tornú, mientras se sigue de cerca su evolución. En paralelo, una evaluación interdisciplinaria deberá establecer si puede continuar con el proceso. El tribunal calificó la situación como “realmente excepcional” y fijó un plazo de diez días.
En paralelo al desarrollo del expediente, trascendió un episodio que involucra a Fernando Burlando, representante de una de las hijas de la víctima. El abogado recibió en su estudio un audio de WhatsApp de 45 segundos con una amenaza vinculada con su participación en el juicio.
“Te voy a esperar a la salida del juicio y vas a empezar a usar dentadura postiza”, se escucha en el mensaje. A partir de esa comunicación, la Justicia inició una investigación por amenazas simples, que quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°12.inf
La Fiscalía ya dispuso medidas para intentar identificar al autor del mensaje. El audio fue incorporado a la investigación mientras continúa el debate por el homicidio ocurrido en 2018.