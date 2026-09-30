Pity Álvarez: nueva audiencia y evaluación médica antes de definir cómo seguirá el juicio

La amenaza contra Fernando Burlando

En paralelo al desarrollo del expediente, trascendió un episodio que involucra a Fernando Burlando, representante de una de las hijas de la víctima. El abogado recibió en su estudio un audio de WhatsApp de 45 segundos con una amenaza vinculada con su participación en el juicio.

“Te voy a esperar a la salida del juicio y vas a empezar a usar dentadura postiza”, se escucha en el mensaje. A partir de esa comunicación, la Justicia inició una investigación por amenazas simples, que quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°12.inf

La Fiscalía ya dispuso medidas para intentar identificar al autor del mensaje. El audio fue incorporado a la investigación mientras continúa el debate por el homicidio ocurrido en 2018.