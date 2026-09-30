Escándalo con Joaquín Levinton: fue denunciado por presunta violencia y abuso a una expareja

LEVINTON GRAVEMENTE ACUSADO

"Dejar que me filme en la intimidad eran exigencias a las que accedía y hacía caso debido a que me encontraba enamorada de él", continuó leyendo Iavícoli, sobre lo que la damnificada expresó vía oral y se transcribió por escrito. "Cuando intentaba oponerme, él me insultaba severamente gritándome: Dale hija de pu…"".

"En el marco de un encuentro con múltiples mujeres, donde se realizaban orgías, intenté retirarme del lugar, pero él me lo impidió tomándome fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme, logrando zafarme y escaparme de la vivienda. Tas padecer cinco años de múltiples agresiones, verbales y psicológicas, que afectaron gravemente mi salud mental, efectúe una denuncia penal", le contó la denunciante, a la comunicadora.