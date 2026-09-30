Escándalo con Joaquín Levinton: fue denunciado por presunta violencia y abuso a una expareja

El jurado de Es mi sueño, en las noches de El 13, fue denunciado en la justicia por una pareja con la que compartieron cinco años, por hechos de suma gravedad.
Joaquín Levinton es uno de los artistas que genera más simpatía en el público. Incluso, en la actualidad, el músico ejerce un rol en un programa de prime time, Es mi sueño, en El 13, que despierta risas y sonrisas en el público. Pero detrás de su presente laboral, se conoció que el artista fue denunciado penalmente por un expareja que asegura haber vivido con él hechos de violencia física, psicológica y abuso sexual, con acceso carnal.
"Después de un determinado tiempo, entiende que pasó por situaciones muy feas y quiere que la gente conozca quién es él realmente", comenzó a contar Karina Iavícoli, en LAM, sobre el motivo que impulsó a una mujer señalada como "P" a denunciarlo al jurado del programa de Guido Kazcka, en una comisaría del barrio porteño de Palermo.
"Durante el periodo de 2015 a 2020 sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida, en numerosas oportunidades, a consumir drogas, específicamente cocaína". leyó la panelista en el programa nocturno de Ángel de Brito, por América, sobre la presentación judicial radicada el pasado veintiocho de septiembre.
La denuncia, cuenta, en su declaración, uno de los puntos más graves de lo que vivió en sus cinco años de relación que mantuvo con el ex líder de Turf. "Fui forzada a mantener relaciones sexuales no consentidas mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome ordenes estricticas e indicándome exactamente que era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas".
"Dejar que me filme en la intimidad eran exigencias a las que accedía y hacía caso debido a que me encontraba enamorada de él", continuó leyendo Iavícoli, sobre lo que la damnificada expresó vía oral y se transcribió por escrito. "Cuando intentaba oponerme, él me insultaba severamente gritándome: Dale hija de pu…"".
"En el marco de un encuentro con múltiples mujeres, donde se realizaban orgías, intenté retirarme del lugar, pero él me lo impidió tomándome fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme, logrando zafarme y escaparme de la vivienda. Tas padecer cinco años de múltiples agresiones, verbales y psicológicas, que afectaron gravemente mi salud mental, efectúe una denuncia penal", le contó la denunciante, a la comunicadora.
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