¿Qué dijo la dueña del auto que chocó Ernestina Pais?

Ernestina explicó su visión del accidente en los medios. "Salgo de la muestra de fotografía, tomo por Avenida Libertador, y voy del centro a mi casa (en La Lucila). Doblo por una diagonal que se llama Espora. Cuando lo hago, me topo con un auto que tapaba la dársena; como yo venía a una velocidad baja, porque soy prudente y además llovía, lo veo, y maniobro de manera prudente, porque si yo hacía una maniobra brusca volcaba el auto. No me esperaba que el auto estuviera ahí, obviamente, y lo toqué con mi rueda delantera a su rueda trasera".

Liliana, la dueña del automóvil siniestrado desmintió a Ernestina. "Estaba bien estacionado, pero lo encontré en otro lado y todo chocado. Me estaba por ir a trabajar y lo vi así, me arruinaron el día. Todavía la policía no me dijo quién lo chocó. No sé cómo debo moverme, pero seguramente será a través del seguro",

"Me re asusté, pero bueno ya está. Nadie me decía nada, la polícia de transito me dijo que pida las cámaras y vaya a la comisaría. Este lugar es mano única, es muy raro el choque", relató, en referencia a las sensaciones que la recorrieron al encontrarse con semejante espectáculo.

"Lo lamento, pobre ella y lo lamento por mí. Es una calle transitada porque sale para Avenida Libertador, no sé cómo pudo haber pasado. Es muy raro", le contó a Los Ángeles de la Mañana.

Por la tarde, la producción del ciclo Pamela a la Tarde habló con Liliana y ella señaló: "Encontré mi auto en un lugar más atrás de donde lo dejé estacionado, está chocado, ahora tengo que presentarme en la comisaría. Calculo que por el choque que tiene el auto quedó girado y después vino Tránsito y lo removió".

Liliana, en todo momento, se abstuvo de realizar declaraciones contra la animadora.