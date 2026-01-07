Qué dijo Romina Gaetani tras denunciar a su expareja por violencia de género

A través de un mensaje leído por María Fernanda Callejón en el programa La Mañana con Moria por El Trece, Gaetani describió situaciones de violencia que comenzaron de manera verbal y fueron escalando con el tiempo. También explicó que existieron conductas de control, manipulación y revisión de su teléfono, y señaló que esos hechos afectaron su autoestima de forma progresiva.

En ese testimonio, la actriz expresó que aún le cuesta procesar lo vivido y entender cómo se naturalizan ciertos comportamientos dentro de la relación. También afirmó que declaró cada episodio con detalle durante una evaluación realizada por profesionales, en el marco de la causa judicial.

Más adelante se conoció que Gaetani solicitó una perimetral y el botón antipánico, medidas que inicialmente había descartado, según explicó su entorno. La decisión fue tomada luego de recibir información sobre el alcance del riesgo y las herramientas de protección disponibles.

El 5 de enero, la actriz se presentó en el Centro de Asistencia a la Víctima, dependiente del Ministerio Público Fiscal, donde se le realizó un informe de riesgo, se trata de una entrevista especializada que evalúa la situación de la persona denunciante, no es una pericia psiquiátrica ni un test estandarizado.

Según explicaron fuentes del organismo, el objetivo es determinar el nivel de riesgo y orientar las medidas de resguardo, teniendo en cuenta que muchas víctimas no siempre identifican la violencia mientras la atraviesan.

Volver a trabajar

Pese al contexto personal, Gaetani retomó compromisos laborales y volvió a presentarse en público el último lunes en el Centro Cultural Konex, donde cantó junto a La Bomba de Tiempo. La actriz no realizó declaraciones sobre la causa y se enfocó exclusivamente en su presentación artística.