¿Quién es el súper galán que anunció su casamiento?

"El amor hay que festejarlo"

"El amor hay que festejarlo, absolutamente. Y es lo más lindo que hay, el amor. Toda esta vida me he pasado amando. Y voy a amar hasta el último minuto de mi vida, espero. Después el cuerpo no te acompaña. Uno no extraña su juventud, sino que extraña su cuerpo. Las cosas que podía hacer con su cuerpo”, expresó, Esteban.

UN AMOR PASO A PASO

A mitad de año, Esteban y Débora optaron por dar el primer gran paso de la pareja. Juntos, eligieron una propiedad a donde irse a vivir y se mudaron juntos. Esa fue una de las grandes "pruebas de fuego" que atravesaron porque incluyó la adaptación a una convivencia que incluye al hijo del actor.

"Estoy feliz, muy feliz, la verdad. Muy contento, muy feliz. Gracias a todos ahí. Siento que cuando hay buenas noticias la gente se pone contenta, y hay muchas malas noticias siempre, ya de por sí en la vida", cerró, Lamothe.