¿Quién es el súper galán que anunció su casamiento?

Se trata de Esteban Lamothe que, en el último trimestre del año, se casará con la actriz Débora Nishimoto, a quien conoció haciendo la serie Envidiosa.
De los galanes de la nueva generación, Esteban Lamothe es uno de los que más trabaja en ficciones de plataforma como en teatro. Querido por hombres y mujeres, su corazón tiene dueña y es Débora Nishimoto. Enamorado, el actor se casará con su colega -a quien conoció haciendo la primera temporada de Envidiosa-, antes de fin de año.
"Mirá, no estoy diciendo nada, pero te estoy diciendo todo, pero no puedo decir nada”, comentó Esteban, al ser consultado por la cámara de LAM, el programa de Ángel De Brito, en las noches de América, al ser consultado sobre las versiones que indican que, en el mes de diciembre, se casa con su novia.
"Estoy contento, muy feliz, sí... Débora también está contenta. Yo estoy chocho, ella también", definió, Lamothe. "Una pareja tiene múltiples pasos para dar, y hay que aprovecharlos. La celebración será chiquita", adelantó el actor de, entre otras producciones nacionales, Envidiosa, la serie que sigue siendo una opción de las más vistas, en plataforma.
"El amor hay que festejarlo, absolutamente. Y es lo más lindo que hay, el amor. Toda esta vida me he pasado amando. Y voy a amar hasta el último minuto de mi vida, espero. Después el cuerpo no te acompaña. Uno no extraña su juventud, sino que extraña su cuerpo. Las cosas que podía hacer con su cuerpo”, expresó, Esteban.
A mitad de año, Esteban y Débora optaron por dar el primer gran paso de la pareja. Juntos, eligieron una propiedad a donde irse a vivir y se mudaron juntos. Esa fue una de las grandes "pruebas de fuego" que atravesaron porque incluyó la adaptación a una convivencia que incluye al hijo del actor.
"Estoy feliz, muy feliz, la verdad. Muy contento, muy feliz. Gracias a todos ahí. Siento que cuando hay buenas noticias la gente se pone contenta, y hay muchas malas noticias siempre, ya de por sí en la vida", cerró, Lamothe.
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