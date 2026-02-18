MasterChef Celebrity: una noche sin gas y sin luz

Es así que, a los 30 minutos de haber iniciado la elaboración de los platos, los jurados empezaron a desconectarles varios servicios, y el primero de ellos fue un corte de luz. “No pueden realizar nada eléctrico” gritó Damián Betular en medio de la oscuridad que se generó en las cocinas del certamen.

Embed

Cinco minutos después, Donato de Santis apareció con herramientas y con él volvió la electricidad, por lo que el chef italiano se dio el crédito de que era él quien “lo había solucionado".

Cuando parecía haber vuelto a la normalidad, surgieron más problemas, “Hay una cuestión con el gas. No pueden usarlo durante 3 minutos” les explicó el propio Donato pero, Susana Roccasalvo se salvó de este inconveniente por ser la ganadora de la medalla la semana pasada. “¡Apaguen las hornallas… menos Susana que tiene el beneficio de la medalla!” agregó el chef italiano, al dar a conocer la mala nueva para los concursantes.

Embed

Damián Betular pasó por las estaciones para corroborar que todos los participantes cumplieran la cosnigna y quedando satisfecho con su comprobación, a pesar de que la cocción de los chorizos que realizaban los participantes corriera peligro.

El siguiente imprevisto fue cuando Santiago Giorgini -reemplazante de Germán Martitegui- mandó a los participantes a cocinar a la estación que tenían al lado. “Tienen que mover todos sus ingredientes y preparaciones como puedan, tienen que mudarse ya” pidió el jurado invitado. "El Chino" Leunis quedó en shock por el desorden de Marixa Balli, mientras que Susana Roccasalvo quiso hacer valer que tenía medalla, pero su reclamo fue ignorado y tuvo que trasladarse igual que sus compañeros.