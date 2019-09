Raúl Portal cumple 80 años y recordamos sus cinco mejores ciclos

El cumpleañero nació el 23 de septiembre de 1939, es el padre de Gastón Portal, el ex titular de la productora GP Producciones y artífice de ciclos como Poliladron (el original, no el de Adrián Suar), Perdona Nuestros Pecados (PNP) y Mariana de Casa, y guionista de series que se producen en el exterior

De esta manera, el gran animador, cumple este lunes 80 años y en la actualidad se encuentra atravesando un serio problema de salud (tuvo tres ACV), por eso desde POPULAR le deseamos la más pronta de las recuperaciones.

Con dichos y frases que han quedado en el colectivo imaginario como "Mboheio", "Caracúlico", "¡Hop Hop!", "Tirá la buena que vuelve", "Manochanta", "Currandero", "Parapsicolocólogo", "¡Churculele!", "¡Jurujujaja!", "Chotarra", y "Bolufrase", entre otras, Portal supo hacer de la buena onda una marca registrada en la TV, donde condujo algunos de los ciclos más divertidos y exitosos que han circulado.

Como muestra de su talento, recordamos cinco de sus mejores trabajos, que los mayores de cuarenta recordarán con cariño y admiración.

Semanario Insólito (1982-1983, ATC)

Junto a Adolfo Castelo, Virginia Hanglin y Raúl Becerra, Portal condujo el primer noticiero humorístico de la Argentina, que después inspiraría a tantos otros como La Noticia Rebelde, e incluso CQC.

Los Juegos del Terror (1988, Canal 11)

Como una derivación de La Hora de los Juegos (1985), Portal “adornaba” un estudio en el que se reía, junto a los chicos, de los lugares comunes de género del “chucho”, mientras intentaban pasar pruebas tan divertidas como “hacer reír al conde Atilio” (una tarea casi imposible). También se proyectaban película de terror y ciencia ficción que no asustaban tanto como La Guerra de los Mundos (War of the Worlds, 1953).

Noti Dormi (1988-1990, ATC)

Quizá el ciclo por el que más sea recordado Portal es Noti Dormi, una especie de fiesta televisiva que salía a la medianoche en la televisora estatal en el que se contaban chistes, se daban consejos para la pareja de la mano de la Profesex (primero Karen Reichardt y luego Paula Di Agosti) y mostraban los disfraces con los que concurrían los “tribuneros”.

Con la ayuda de Darwin (un mono Tití) y Tristonio (un perro “batata” Basset hound al quele habían dedicado una canción y todo), Portal instauró expresiones como “Caracúlico”, “Hop, Hop”, “Arriba el ánimo”. “Mboheio” y marcó un rating tan alto como para que el resto de los productores de TV se fijara en ese horario con miras al futuro. De esta manera, en un par de años había ciclos pululando en ese horario como “VideoMatch”, “La TV Ataca” y “Rebelde sin Pausa”.

Perdona Nuestros Pecados (PNP, 1994-2002, ATC, El Trece, Canal 9, Telefe)

Así como fue el pionero de los ciclos de medianoche, Portal también se transformó, junto a su hijo Gastón, en el primero en conducir y producir un ciclo de archivo de la TV, y creó una escuela tan grande que a los pocos años tenía un tendal de copias como TVR, Zapping, Bendita y otros tantos.

Con la co conducción de Federica Pais primero, y Mariana Fabbiani después, el ciclo fue transitando diversos canales con gran éxito hasta que la competencia lo hizo caer a comienzos de 2002 cuando Mariani había dejado el puesto en manos de Carola Kirby ya que estaba comenzando con su recordado Mariana de Casa en El Trece.

El Portal de las Mascotas (2002-2009)

El ciclo más emotivo de Portal se lo dedicó a sus queridas mascotas con un ciclo que empezó en Telefe (2001-2002), siguió en Canal 9 (2002) y retomó en América (2006) para luego pasar al cable en Magazine. En cada emisión, Raúl Portal se rodeaba de cachorros y animales en situación de calle buscando adoptantes y propiciando reencuentros con mascotas perdidas en momentos de alta “lacrimosidad”.