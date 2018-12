Reina Reech reveló un intento de abuso sexual de su padrastro

"Siento la necesidad de hablar de decirlo,porque marco mi vida, porque tuve años de terapia para superarlo, porque pasaron 47 años y me sigue estrujando el corazón, mi padrastro a los 13 años quiso abusar de mi", se lee en el comienzo del texto que es acompañado por una foto viral con la frase "Yo sí te creo".

Luego de la denuncia realizada por la joven Thelma Fardin contra Juan Darthes en 2009 durante una gira por Nicaragua, Reech aseguró que el contexto le dio impulso y aconsejó: "Basta de callar, basta de pensar compasivamente en mi agresor y no decir su nombre por aquellos que se pueden sentir dañados".

Tras esas palabras decidió dar el nombre y apellido del abusador: "Buby Labecchia me hizo pasar el momento más traumático de mi vida, me sentí sola, con un vacío inmenso que aún hoy me cuesta llenar".