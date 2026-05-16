Alejandro Gardinetti, el auténtico rey del chiste corto

Con casi 40 años de trayectoria, Alejandro Gardinetti se convirtió "la máquina" más efectiva para la carcajada con sus cataratas de chistes cortos.
Nacido y criado en La Plata, el hijo de Ambrosio Carlos y de Emma Teresa, Alejandro Gardinetti nunca abandonó su lugar en el mundo, quizás por eso se mantenga lejos de la contaminación que aqueja a los porteños, y pueda jugar con el humor más simple y sano.
Su vocación artística se manifestó de una forma muy natural, desde muy chico y a cambio de unas monedas le cantaba tangos a su abuelo. Además, por su carisma y simpatía, sus maestras de primaria solían elegirlo para protagonizar los actos escolares.
Fue tanto lo que le gustaba hacer hacer reír que decidió dejar sus estudios en la Facultad de Derecho para dedicarse de lleno a su real vocación.
Trabajó junto a leyendas de la radiodifusión como Héctor Larrea, Juan Alberto Mateyko, Alejandro Fantino, Nelson Castro y Víctor Hugo Morales. En televisión, dejó su huella en programas como "La Movida del Verano" y "La Peña de Morfi, donde estableció una gran amistad con Gerardo Rozín, quien lo bautizó bajo el seudónimo del "Rey del Chiste Corto".
En un momento de su vida Alejandro Gardinetti tuvo que tomar una decisión clave. Qué razonamiento hizo que lo llevó a dedicarse de lleno al mundo del humor. El día que conoció al zar de la TV, y sus espectadores de lujo.
A la hora de mencionar sus grandes influencias a la hora del humor, Alejandro Gardinetti enumera a grandes figuras y rinde un especial reconocimiento a es grupo de extraordinarios cómicos que llegaron del otro lado del Rio de la Plata.
Con más de 30 años arriba de los escenarios haciendo humor y cientos de miles de chistes en sus espaldas, Alejandro Gardinetti comparte uno de sus favoritos, el que no falla y siempre lo hace reír.
A la hora de presentarse con un de sus shows en fiestas y eventos, hay algunas preocupaciones que mantienen en vilo a Alejandro Gardinetti. Durante su relato, fiel a su estilo, no resiste la tentación de jugar con el humor. La aparición de los intermediarios.
El poder sanador de la risa es una de las cosas que más gratifican a los humoristas y Alejandro Gardinetti no es ajeno a esta sensación, por eso participa activamente en ayudar a la gente. La increíble anécdota con el dueño de un circo al que "salvó" con sus chistes.
Para alguien que lleva el humor en la sangre, encontrarse con conductores de programas o compañeros de trabajo que carecen de ese sentido puede resultar algo muy difícil. Como corresponde, cada anécdota que cuenta Alejandro Gardinetti viene acompañada por un chiste.
Alejandro Gardinetti sostiene que no se puede enseñar a hacer humor, pero si se puede perfeccionar y por eso esta preparando "El Método Gardinetti" para poder ayudar a los que se animen a crecer. Además, ofrecerá un Taller de la Risa o Risoterapia para el domingo 17 de mayo.
Tiempista, veloz, locuaz, Alejandro Gardinetti te desparrama a carcajadas, como ese jugador habilidoso que te desconcierta con su jugada magistral.
Él no da respiro, dispara uno tras otro y destruye cualquier bajón o depresión con el poder mágico de humor, es la forma que encontró para expresar su amor hacia los otros.
Cuando uno lo conoce, ya no quedan dudas, Alejandro Gardinetti es el auténtico rey del chiste corto.
Instagram: Alejandro Gardinetti oficial
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