Alejandro Gardinetti, el auténtico rey del chiste corto

Vivir del humor

En un momento de su vida Alejandro Gardinetti tuvo que tomar una decisión clave. Qué razonamiento hizo que lo llevó a dedicarse de lleno al mundo del humor. El día que conoció al zar de la TV, y sus espectadores de lujo.

01b - AG - Vivir del humor

Embed Alejandro Gardinetti junto a Gerardo Rozín, creador del apodo del Rey del Chiste Corto

Los uruguayos

A la hora de mencionar sus grandes influencias a la hora del humor, Alejandro Gardinetti enumera a grandes figuras y rinde un especial reconocimiento a es grupo de extraordinarios cómicos que llegaron del otro lado del Rio de la Plata.

02 - AG - Los uruguayos

Su chiste favorito

Con más de 30 años arriba de los escenarios haciendo humor y cientos de miles de chistes en sus espaldas, Alejandro Gardinetti comparte uno de sus favoritos, el que no falla y siempre lo hace reír.

03 - AG - Los mas grandes

Embed Alejandro Gardinetti, Ganador del Martín Fierro a la Mejor Labor Humorística en Radio en 2012.

Entre miedos y chantas

A la hora de presentarse con un de sus shows en fiestas y eventos, hay algunas preocupaciones que mantienen en vilo a Alejandro Gardinetti. Durante su relato, fiel a su estilo, no resiste la tentación de jugar con el humor. La aparición de los intermediarios.

04 - AG - Entre miedos y chantas

Embed

El poder de la risa

El poder sanador de la risa es una de las cosas que más gratifican a los humoristas y Alejandro Gardinetti no es ajeno a esta sensación, por eso participa activamente en ayudar a la gente. La increíble anécdota con el dueño de un circo al que "salvó" con sus chistes.

05 - AG - El poder de la risa

Embed

Gente sin humor

Para alguien que lleva el humor en la sangre, encontrarse con conductores de programas o compañeros de trabajo que carecen de ese sentido puede resultar algo muy difícil. Como corresponde, cada anécdota que cuenta Alejandro Gardinetti viene acompañada por un chiste.

06 - AG - gente sin humor

image

Taller de la Risa

Alejandro Gardinetti sostiene que no se puede enseñar a hacer humor, pero si se puede perfeccionar y por eso esta preparando "El Método Gardinetti" para poder ayudar a los que se animen a crecer. Además, ofrecerá un Taller de la Risa o Risoterapia para el domingo 17 de mayo.

07 - AG - Taller de la risa

Tiempista, veloz, locuaz, Alejandro Gardinetti te desparrama a carcajadas, como ese jugador habilidoso que te desconcierta con su jugada magistral.

Él no da respiro, dispara uno tras otro y destruye cualquier bajón o depresión con el poder mágico de humor, es la forma que encontró para expresar su amor hacia los otros.

Cuando uno lo conoce, ya no quedan dudas, Alejandro Gardinetti es el auténtico rey del chiste corto.

Instagram: Alejandro Gardinetti oficial