Pampita confesó cómo hará para mantener su relación a distancia, tras reconciliarse con Martín Pepa

¿POR QUÉ PAMPITA "BLANQUEÓ" SU SEPARACIÓN?

"No es que yo lo provoco, o que yo salgo a decir, o que quiero prensa, o lo uso a mi favor. No, nada de eso. Al contrario, esta relación yo la tengo lo más lejos de los medios posible. En los viajes no publico nada, doy pocas declaraciones, pero bueno, a veces suceden cosas y tampoco me dan tiempo a que yo procese las cosas, como que se vuelven locos para que diga algo. Es algo mío, personal, no sé si tengo que dar explicaciones todo el tiempo”, expuso Carolina.

Pampita, nota 2

“Estaban torturando a todos mis amigos, familiares. No me dejaron ni estar dos semanas en paz y ver qué queríamos tranquilos, porque se meten demasiado”, contó Pampita, sobre el motivo que la llevó a, pocos días atrás, decir públicamente que se había terminado su relación con el empresario del polo.