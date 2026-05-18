Pampita confesó cómo hará para mantener su relación a distancia, tras reconciliarse con Martín Pepa

La conductora explicó cómo harán de ahora en más para seguir manteniendo el vínculo y verse con el empresario del polo, luego de darle una nueva oportunidad a su relación.
Carolina Pampita Ardohain explicó la razones de su reconciliación con Martín Pepa a tan sólo una semana de confirmar el final de la pareja. La modelo explicó qué la llevó a decir públicamente que el vínculo amoroso estaba terminado, cuando aún estaban en proceso de definición. Y cómo harán con su nuevo para seguir enfrentando la distancia que los separa a diario, al vivir en países distintos.
"No voy a dar más detalles de mi vida porque se meten mucho, opinan mucho. Yo les di mi explicación, les expliqué todo”. comenzó Carolina, en una nota para Infama, el programa de Marcela Tauro, por América, al regresar de un trabajo en la provincia de Córdoba, el sábado, por la noche.
"Soy reamable, paro. Con temas que son míos, personales, que no debería tampoco dar explicaciones. Y después opinan mucho, dicen cosas feas. Y hay familias detrás. Entonces, no, no me gusta lo que hacen”, desarrolló, Ardohain. “Sí, obvio que tenemos diálogo fluido y nunca lo hemos dejado de tener. El es muy bueno y nos queremos mucho. Y las veces que nos hemos separado siempre ha sido en re buenos términos, no por terceros, siempre con mucho amor, cariño, como tiene que ser. Tenemos otros temas nuestros”.
"Vivimos en dos países distintos. Yo amo mi trabajo, él ama el suyo, tenemos hijos, así que eso también nos hace que tengamos que estar en el país en el que vivimos", explicó Pampita. "Hacemos malabares para que funcione y los vamos a hacer todas las veces que queramos nosotros sin que se meta nadie", adelantó, Pampita.
"No es que yo lo provoco, o que yo salgo a decir, o que quiero prensa, o lo uso a mi favor. No, nada de eso. Al contrario, esta relación yo la tengo lo más lejos de los medios posible. En los viajes no publico nada, doy pocas declaraciones, pero bueno, a veces suceden cosas y tampoco me dan tiempo a que yo procese las cosas, como que se vuelven locos para que diga algo. Es algo mío, personal, no sé si tengo que dar explicaciones todo el tiempo”, expuso Carolina.
“Estaban torturando a todos mis amigos, familiares. No me dejaron ni estar dos semanas en paz y ver qué queríamos tranquilos, porque se meten demasiado”, contó Pampita, sobre el motivo que la llevó a, pocos días atrás, decir públicamente que se había terminado su relación con el empresario del polo.
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