Los motivos por los que se terminó la relación de Pampita con Martín Pepa: "Le quemó la cabeza"

Los motivos de la separación de Pampita y Martín Pepa

LA PALABRA DE PAMPITA

"Estoy bien, como tengo que estar, como corresponde... Las separaciones son cosas que pasan. hay que tomárselo así, como lo que es y quedarse con todo lo lindo, con los buenos recuerdos. siempre nos vamos a querer, será amigo, yo soy amiga de la familia. Así que re bien, una ruptura llena de cariño, de amor", dijo Pampita, en una nota para el mismo programa.

"Obviamente pesa en la relación el vivir tan lejos. Tener trabajos que amamos hacer, tenemos hijos, son muchas cosas... Hemos hecho malabares para que la relación funcione, nos ha funcionado bastante tiempo y estamos muy contentos con lo que tuvimos, y nos queremos quedar con eso, con que fue muy lindo y ver Dios que tiene preparado para nosotros".

Pampita, nota

"No estoy buscando conocer a nadie. Martín es una persona espectacular, yo lo amo, lo adoro, mi familia y mis amigos, también. Fue una relación relinda. Nunca se sabe las vueltas de la vida, nunca se sabe lo que decide Dios, las cosas que uno puede hacer por amor. No descarto nada, pero hoy, la situación es esta. Mi corazón lo sigue amando", se sinceró, Carolina.

"Después de un año y medio o más, no se va el amor de un día para el otro. Pero hay que entender, también, la vida que tenemos los dos, que vivimos en distintos países. Esta separación es diferente porque no pasó nada, porque todo se habló bien, porque hay mucho amor, porque nos respetamos y no tenemos nada para decirnos. Al contrario, seguimos hablando con mucho cariño, nos acompañamos. Abstenerse todos los que me quieran presentar gente, porque no me interesa para nada", cerró, Pampita.