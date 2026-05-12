Los motivos por los que se terminó la relación de Pampita con Martín Pepa: "Le quemó la cabeza"

La modelo y el empresario dedicado al mundo del polo terminaron su noviazgo después de un año y medio de relación. Ella quería seguir, pero él decidió terminar con la pareja.
Se conoció la razón por la que se terminó el vínculo amoroso entre Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa, después de más de un año y medio de relación. Al parecer, fue él quien decidió ponerle un punto final a la relación, a pensar de la supuesta insistencia de la modelo por continuar con la historia de amor. "Nunca se sabe las vueltas de la vida, nunca se sabe lo que decide Dios, las cosas que uno puede hacer por amor".
"Pampita y Martín terminaron a los corchazos", leyó Yanina Latorre, al aire de su programa SQP, sobre una primera parte de los mensajes que recibió con información, que revelan los verdaderos motivos de la ruptura amorosa entre Carolina y el empresario y aficionado al polo.
"Ella lo torturó con el teléfono: llamados, mensajes y audios. Él se la sacó de encima", continuó, al aire, la conductora, sobre cómo fueron las últimas horas entre Pampita y Pepa. Luego, Latorre contó que, actualmente, martín está en Londres, Inglaterra (suele viajar seguido a distintas partes del mundo por sus compromisos laborales y, otras tantas, por placer).
"La familia de Pepa está feliz con la ruptura", amplió, Latorre. "Le decía que se iba a arrepentir, que no la deje y que lo intenten. Pepa respondió todo el tiempo con un rotundo ´no´", amplió, la presentadora de las tardes noches de América. Sin embargo, en un momento del intercambio previo al silencio final, a Ardohain "se le soltó la cadena y lo insultó de arriba abajo".
"Estoy bien, como tengo que estar, como corresponde... Las separaciones son cosas que pasan. hay que tomárselo así, como lo que es y quedarse con todo lo lindo, con los buenos recuerdos. siempre nos vamos a querer, será amigo, yo soy amiga de la familia. Así que re bien, una ruptura llena de cariño, de amor", dijo Pampita, en una nota para el mismo programa.
"Obviamente pesa en la relación el vivir tan lejos. Tener trabajos que amamos hacer, tenemos hijos, son muchas cosas... Hemos hecho malabares para que la relación funcione, nos ha funcionado bastante tiempo y estamos muy contentos con lo que tuvimos, y nos queremos quedar con eso, con que fue muy lindo y ver Dios que tiene preparado para nosotros".
"No estoy buscando conocer a nadie. Martín es una persona espectacular, yo lo amo, lo adoro, mi familia y mis amigos, también. Fue una relación relinda. Nunca se sabe las vueltas de la vida, nunca se sabe lo que decide Dios, las cosas que uno puede hacer por amor. No descarto nada, pero hoy, la situación es esta. Mi corazón lo sigue amando", se sinceró, Carolina.
"Después de un año y medio o más, no se va el amor de un día para el otro. Pero hay que entender, también, la vida que tenemos los dos, que vivimos en distintos países. Esta separación es diferente porque no pasó nada, porque todo se habló bien, porque hay mucho amor, porque nos respetamos y no tenemos nada para decirnos. Al contrario, seguimos hablando con mucho cariño, nos acompañamos. Abstenerse todos los que me quieran presentar gente, porque no me interesa para nada", cerró, Pampita.
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