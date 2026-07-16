Flor Peña bajó el tono del conflicto con Nicolás Occhiato

La actriz decidió bajarle el tono al conflicto generado con Nicolás Occhiato y dejó la puerta abierta a una reconciliación laboral para volver a Luzu TV.
Luego del escándalo generado por la difusión de fake news sobre la salud del padre de Lionel Messi que difundió en programa "El Show del Verano" en Luzu TV, la actriz Florencia Peña se mostró más tranquila y abierta a una reconciliación con Nicolás Occhiato. En una entrevista con Yanina Latorre para "SQP -Sálvese quien pueda", aseguró que retomaron las conversaciones y que ambos estaban dolidos por no haber podido hablar antes.
“Estoy mucho mejor” expresó la exconductora del streaming y explicó que necesitó “meterme para adentro”, estar con su familia -hijos, mamá, hermana y marido- y bajarle la espuma del conflicto. “Necesité el silencio, cosa que es extraña en mí, pero lo necesité con todas las ganas” agregó.
Florencia Peña confirmó durante la entrevista que está en contacto con Nico Occhiato “Sí, estamos hablando con Nico” y destacó que “los dos estábamos un poco dolidos” y que el mejor camino es “poder conversar, entender qué nos pasó a cada uno”.
Respecto a la demanda por daños y perjuicios -un reclamo por 750 millones de pesos que dejó trascender su letrado Fernando Burlando-, Flor Peña dijo no conocer el monto exacto, pero aclaró que los abogados de ambas partes siempre intentaron un acercamiento para evitar llegar a instancias judiciales “Tanto Fer como Juan siempre estuvieron intentando que las cosas se arreglaran desde lugares buenos” señaló.
La actriz no descartó volver a la conducción del ciclo "El Show del Verano" junto a Marley, aunque fue cautelosa “No sabemos”. Peña también aprovechó la nota para defender a su amigo, con quien mantiene buena relación “hoy hablamos dos veces” dijo, y aclaró que nunca le molestó que no lo haya defendido públicamente.
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