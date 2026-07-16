Flor Peña bajó el tono del conflicto con Nicolás Occhiato

Luego del escándalo generado por la difusión de fake news sobre la salud del padre de Lionel Messi que difundió en programa "El Show del Verano" en Luzu TV, la actriz Florencia Peña se mostró más tranquila y abierta a una reconciliación con Nicolás Occhiato. En una entrevista con Yanina Latorre para "SQP -Sálvese quien pueda", aseguró que retomaron las conversaciones y que ambos estaban dolidos por no haber podido hablar antes.