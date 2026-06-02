Del estudio al cine: Bizarrap se suma a Toy Story 5 y dará voz a un nuevo personaje en la saga de Pixar

El productor argentino confirmó que participará en el doblaje en español de la próxima película de Disney. Interpretará a un gnomo de jardín en una historia que abordará el impacto de la tecnología en la infancia.
El reconocido productor y DJ argentino Bizarrap sorprendió a sus seguidores al anunciar que formará parte de Toy Story 5, la nueva entrega de la exitosa franquicia de Pixar y Disney. El artista participará en el doblaje para Latinoamérica y España, sumándose a una lista de figuras que también incluye a Migue Granados y Bad Bunny.
La confirmación llegó a través de una publicación en sus redes sociales, donde compartió imágenes junto a los emblemáticos juguetes de la saga, entre ellos Woody y Buzz Lightyear.
Bizarrap reveló cuál será su papel en la película. El músico prestará su voz a “Santa de Jardín”, un gnomo que integra una comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero. “Soy la voz de ‘Santa de jardín’, el nuevo personaje de Toy Story 5. Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42”, escribió en su cuenta de Instagram.
La quinta película de la saga pondrá el foco en un tema contemporáneo: el avance de la tecnología en la vida de los niños. En la trama, los tradicionales juguetes deberán enfrentarse a la llegada de Lilypad, un dispositivo electrónico similar a una tableta infantil que capta la atención de Bonnie, la niña que heredó los juguetes de Andy al final de la tercera entrega.
De esta manera, la nueva producción de Pixar buscará explorar cuestiones como el paso del tiempo, los cambios generacionales y el creciente protagonismo de las pantallas en la infancia, un desafío inédito para los personajes que acompañaron a varias generaciones de espectadores.
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