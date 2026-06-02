Del estudio al cine: Bizarrap se suma a Toy Story 5 y dará voz a un nuevo personaje en la saga de Pixar

La quinta película de la saga pondrá el foco en un tema contemporáneo: el avance de la tecnología en la vida de los niños. En la trama, los tradicionales juguetes deberán enfrentarse a la llegada de Lilypad, un dispositivo electrónico similar a una tableta infantil que capta la atención de Bonnie, la niña que heredó los juguetes de Andy al final de la tercera entrega.

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De esta manera, la nueva producción de Pixar buscará explorar cuestiones como el paso del tiempo, los cambios generacionales y el creciente protagonismo de las pantallas en la infancia, un desafío inédito para los personajes que acompañaron a varias generaciones de espectadores.