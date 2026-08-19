Internaron al papá de Tini Stoessel en medio de un conflicto familiar: ¿Qué le pasó?

Alejandro, padre de la cantante y su productor durante el años, debió ingresar a un sanatorio médico, por una fuerte molestia en el pecho.
En medio del escándalo mediático que involucra a Tini Stoessel con su familia, su padre, Alejandro, fue internado en las últimas horas. Un fuerte dolor en el pecho obligó al productor artístico y exmano derecha de la cantante, a ingresar a Sanatorio Trinidad, de la zona de San Isidro. La relación entre padre e hija está en un punto de quiebre porque Stoessel se habría opuesto a que la cantante se compre una casa con Rodrigo De Paul e, incluso, le habría sugerido que, antes de casarse -el próximo 19 de diciembre- firmen una separación de bienes.
“Hoy a las 5 de la tarde Alejandro Stoessel ingresó a la Trinidad de San Isidro con un dolor, un dolor bastante agudo de pecho”, contaron en LAM, el ciclo de Ángel de Brito, en las noches de América. "No es ninguna terapia intensiva, Alejandro está bien, está consciente", agregaron, sobre el presente en la salud de Stoessel.
"Le hicieron una batería de estudios y los médicos decidieron que lo mejor es que pase la noche internado. Está usando su teléfono y de esa forma se comunica con su entorno. Hay amigos que no sabían que se sintió mal y se acercó hasta la clínica. Venía sintiéndose así desde el fin de semana, que estuvo en Cariló (en la Costa Atlántica)", ampliaron, a modo informativo.
Durante el año 2022, Alejandro regresó de Bolivia junto a su hija Tini, ingresó de urgencia al Sanatorio de la Trinidad pero de Palermo por un cuadro abdominal agudo grave. Debió ser operado de urgencia y, por complicaciones posteriores, lo sometieron a tres cirugías adicionales en ocho días. Permaneció varias semanas en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y soporte hematológico.
Y tres meses después, el 13 de junio, Stoessel volvió a internarse en el mismo sanatorio pero esta vez con otra finalidad. Fue por una cirugía programada relacionada con su recuperación posterior al episodio de marzo.
comentar