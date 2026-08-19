Internaron al papá de Tini Stoessel en medio de un conflicto familiar: ¿Qué le pasó?

En medio del escándalo mediático que involucra a Tini Stoessel con su familia, su padre, Alejandro, fue internado en las últimas horas. Un fuerte dolor en el pecho obligó al productor artístico y exmano derecha de la cantante, a ingresar a Sanatorio Trinidad, de la zona de San Isidro. La relación entre padre e hija está en un punto de quiebre porque Stoessel se habría opuesto a que la cantante se compre una casa con Rodrigo De Paul e, incluso, le habría sugerido que, antes de casarse -el próximo 19 de diciembre- firmen una separación de bienes.