Bajan a Santi Maratea de las noches de América: ¿quién lo reemplazará?

La primera semana del ciclo de juegos de Santi ya alarmó pero, en un primer momento, especularon con la posibilidad de incorporar famosos al formato y "darle una vuelta de tuerca" a ver si empezaba a funcionar mejor la medición. Apostaron a Yanina Latorre, una de las conductoras más polémicas, para lograrlo. Y levantaron los números pero sólo por un día, el que duró la invitación de la mujer de Diego al programa.

Luego, todo fue una lucha diaria y Maratea no logró revertir la situación, en el prime time que compite con La Voz Argentina, en Telefe y con Buenas Noches familia, en El 13. Y, en las últimas horas, las autoridades de la emisora palermitana decidieron apostar a un cambio. Renovación que se verá en pantalla de cara a fin de mes.

Y en su lugar, la franja horario que comienza al término de LAM será ocupado nada más ni nada menos que por Mariano Iúdica, con la mística Polémica en el bar. La vuelta de un clásico de la tevé estaba prevista para las noches de A 24, la señal de noticias del grupo, pero en vista de que el programa de Santi no repuntaba, consideran que es la mejor opción para reemplazarlo. Aunque, a Maratea le queda "una luz de esperanza". Quizá, logra un cambio de horario y día, y logra seguir adelante con una versión semanal, tal vez, los sábados.

CÓMO SERÁ EL NUEVO POLÉMICA

Su debut iba a ser el próximo lunes pero, por la cadena nacional que hará el presidente, Javier Milei, retrasó los planes de América. Y el desembarco de la nueva versión de Polémica en el bar se pasó el regreso para el lunes 22 al término del programa liderado por Angel De Brito, considerando que el ciclo de espectáculo deja una buena base de rating.

El formato capitaneado por Iúdica, lo acompañarán Diego Moranzoni, Carlos Maslatón, Emmanuel Danann, Javier Calvo y Diego Recalde. Como figura femenina se pensó en la posibilidad de sumar a Fátima Flórez pero, finalmente, será Marina Calabró quien se sume al grupo de trabajo nocturno. Mariano volverá a conducir un "viejo conocido", ya que estuvo al frente entre 2016 y 2021. La última edición fue conducida por Marcela Tinayre en 2023, y también se transmitió por América TV.