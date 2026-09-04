Ricardo Darín sin filtro sobre la final de la Copa del Mundo: "La Selección tenía una actitud rara"

El reconocido artista compartió su visión sobre las "sospechas" instaladas en lo ocurrió antes y durante el partido de Argentina contra España.
A casi dos meses de la final de la Copa del Mundo, Ricardo Darín se pronunció en voz alta. El artista de trayectoria internacional, no dudó en decir lo que le llamó la atención del partido entre Argentina y España, considerando la famosa arenga que se filtro antes de comenzar la competencia y de la actitud de los jugares, en el campo de juego.
“Cuando pisaron el campo de juego tenían una actitud rara. Yo he visto miles de arengas previas a un partido de esa magnitud", fue una de las primeras definiciones que arrojó Ricardo, durante una entrevista con Carlos Herrera para la radio COPE, en España, donde el actor está instalado por un tiempo, por compromisos laborales y para estar cerca de su nieto.
"Siempre fue un equipo arengador, incluso exagerado, si se quiere, como somos los argentinos. Eso no ocurrió...", comparó, Darín, al aire, y sin vueltas, fiel a su estilo de decir lo que piensa, lo que considera. “Eso ya nos llamó un poco la atención... Pero después, cuando pisaron el campo de juego, también nos llamó la atención la actitud".
“La verdad es que no fue bueno. Fue bastante feo. Se hablaron de estas campañas anti-Argentina, anti-Messi, anti-esto y anti-lo otro. Que se queden tranquilos, ahora Messi no va a jugar nunca más en la Selección. Esa gente puede irse a descansar”, lanzó, el actor, con ironía. "Han hecho mucha fuerza para entorpecer y embarrar algo que no debería haber sido así", expresó.
"Yo soy una especie de perro guardián, soy el encargado de apagar las luces a la noche, de cerrar las puertas", contó Ricardo, en la misma nota, para el medio europeo, sobre cómo son sus hábitos, puertas adentro de la intimidad de su casa, de su seno familiar. "Cuando tomás la posta, uno está un poco parado frente a uno mismo, sabiendo que lo que sigue va a estar mucho más a tu cargo", dijo, sobre la pérdida de su padre, cinco días antes de que nazca su hijo, el Chino.
"No hay nada que supere, para mí, lo que es ver que mi hijo es padre. Es algo glorioso", definió, Darín, sobre el rol de su heredero ahora como padre, que le permite a el disfrutar de un abuelazgo, que ya lleva algunos meses. Y esa es una de las grandes razones por las que el artista viaja tanto al Viejo Continente, ya que su hijo está instalado en la Madre Patria.
comentar