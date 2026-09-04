Ricardo Darín sin filtro sobre la final de la Copa del Mundo: "La Selección tenía una actitud rara"

DARÍN CONTÓ CÓMO ES EN LA INTIMIDAD

"Yo soy una especie de perro guardián, soy el encargado de apagar las luces a la noche, de cerrar las puertas", contó Ricardo, en la misma nota, para el medio europeo, sobre cómo son sus hábitos, puertas adentro de la intimidad de su casa, de su seno familiar. "Cuando tomás la posta, uno está un poco parado frente a uno mismo, sabiendo que lo que sigue va a estar mucho más a tu cargo", dijo, sobre la pérdida de su padre, cinco días antes de que nazca su hijo, el Chino.

"No hay nada que supere, para mí, lo que es ver que mi hijo es padre. Es algo glorioso", definió, Darín, sobre el rol de su heredero ahora como padre, que le permite a el disfrutar de un abuelazgo, que ya lleva algunos meses. Y esa es una de las grandes razones por las que el artista viaja tanto al Viejo Continente, ya que su hijo está instalado en la Madre Patria.