Video: Horacio Pagani habló desde la clínica tras ser operado

A pesar de encontrarse internado, Pagani se mostró de buen ánimo y buscó transmitir tranquilidad a quienes siguieron la noticia. “No es una operación muy grande”, afirmó, mientras señaló que esperaba recibir el alta al día siguiente.

“Estamos todos bien”, expresó desde la habitación de la clínica.

El periodista también aprovechó la publicación para agradecer las muestras de preocupación y afecto que recibió de sus seguidores y colegas. “Agradezco a todos los llamados y toda la gente que se preocupó y a todos los seguidores”, manifestó.

Hacia el final del video, Pagani anticipó que espera retomar sus actividades habituales una vez que complete su recuperación. “Pronto estaremos en carrera nuevamente. ¡Salud!”, expresó.

El antecedente de 2018

La intervención se suma a otro episodio relacionado con la salud cardiovascular que Pagani atravesó años atrás. En mayo de 2018 fue sometido a una cirugía cardíaca en la que le realizaron tres bypass.

El periodista fue intervenido luego de que detectaran una obstrucción en una arteria carótida.

Aquella operación tuvo consecuencias en su actividad profesional: el periodista no pudo viajar a Rusia para realizar la cobertura del Mundial de fútbol de ese año.

Por el momento, Pagani continúa internado luego de la colocación del stent y, según sus propias declaraciones, esperaba recibir el alta médica al día siguiente de la intervención.