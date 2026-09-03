Video: Horacio Pagani habló desde la clínica tras ser operado

Un estudio de rutina detectó una importante obstrucción en una de sus arterias carótidas por lo que el periodista fue intervenido y le colocaron un stent.
Horacio Pagani fue operado de urgencia luego de que un estudio de rutina detectara una importante obstrucción en una de sus arterias carótidas. El periodista deportivo permanece internado en una clínica y contó a través de sus redes sociales cómo se encuentra después de la intervención.
Pagani explicó que el problema fue descubierto durante un control médico y que los especialistas decidieron intervenirlo debido al nivel de obstrucción que presentaba la arteria. Durante el procedimiento le colocaron un stent en la carótida.
Luego de la operación, el periodista publicó un video en sus redes sociales para informar sobre su estado de salud y agradecer los mensajes que recibió durante las últimas horas.
“Me pusieron un stent aquí en la carótida”, explicó Pagani en la grabación. Según relató, la arteria estaba “bastante tapada” y la situación podía generar consecuencias, por lo que los médicos resolvieron realizar la intervención.
A pesar de encontrarse internado, Pagani se mostró de buen ánimo y buscó transmitir tranquilidad a quienes siguieron la noticia. “No es una operación muy grande”, afirmó, mientras señaló que esperaba recibir el alta al día siguiente.
“Estamos todos bien”, expresó desde la habitación de la clínica.
El periodista también aprovechó la publicación para agradecer las muestras de preocupación y afecto que recibió de sus seguidores y colegas. “Agradezco a todos los llamados y toda la gente que se preocupó y a todos los seguidores”, manifestó.
Hacia el final del video, Pagani anticipó que espera retomar sus actividades habituales una vez que complete su recuperación. “Pronto estaremos en carrera nuevamente. ¡Salud!”, expresó.
La intervención se suma a otro episodio relacionado con la salud cardiovascular que Pagani atravesó años atrás. En mayo de 2018 fue sometido a una cirugía cardíaca en la que le realizaron tres bypass.
Aquella operación tuvo consecuencias en su actividad profesional: el periodista no pudo viajar a Rusia para realizar la cobertura del Mundial de fútbol de ese año.
Por el momento, Pagani continúa internado luego de la colocación del stent y, según sus propias declaraciones, esperaba recibir el alta médica al día siguiente de la intervención.
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