La Junta médica vinculó el material aplicado al deterioro renal por Silvina Luna

Los antecedentes que aparecen en la historia clínica

La documentación médica analizada por los especialistas registra que en junio de 2013 fueron identificados granulomas. Meses después, un análisis de laboratorio mostró un nivel de calcio de 10,7 mg/dl, por encima del límite de referencia de 10,2 mg/dl, junto con una creatinina de 1,2 mg/dl.

Frente a la presencia de los granulomas, los peritos consideraron que correspondía evaluar una cirugía de toilette y desbridamiento. Sin embargo, aclararon que esa intervención no garantizaba que no aparecieran complicaciones posteriores.

La Junta también examinó la evolución del funcionamiento renal y el aumento del calcio. Para los especialistas, el conjunto de alteraciones registrado podía ser compatible con una reacción inflamatoria alrededor del material aplicado.

“Dicho perfil resulta compatible con mecanismos de producción extrarrenal de calcitriol, como los observados en procesos granulomatosos”, indicaron.

Qué dijo el informe sobre los controles posteriores

Uno de los puntos analizados fue el seguimiento médico posterior a las intervenciones. En ese aspecto, los peritos señalaron que no pudieron evaluar en profundidad cómo se realizó ese control porque “no obran en autos las constancias médicas del seguimiento realizado por el Dr. Aníbal Lotocki”.

El documento también sostuvo que la aparición de hipercalcemia asociada a un cuerpo extraño no es “completamente predecible” y puede manifestarse incluso años después de la formación de granulomas. No obstante, una vez detectadas esas lesiones, consideraron que resulta adecuado realizar controles orientados a detectar tempranamente una eventual alteración del calcio.

La Junta recordó que en 2016 ya se había planteado una posible relación entre los granulomas producidos por PMMA y la hipercalcemia, aunque en aquel momento había pocos casos documentados.

Entre los nuevos antecedentes considerados aparece una investigación publicada en 2025 sobre 12 pacientes, en la que se detectaron alteraciones del calcitriol y compromiso renal en una proporción elevada de los casos.

Los especialistas concluyeron que estos nuevos estudios “constituyen el sustento de las conclusiones oportunamente arribadas en el dictamen pericial de fecha 15/09/2025”.

De todos modos, el informe tiene un alcance médico y pericial: la Junta no estableció por sí misma una responsabilidad penal de Aníbal Lotocki. Esa determinación corresponde a la Justicia.