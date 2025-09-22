Cómo fue el reencuentro de Nico Vázquez y Gime Accardi en un bautismo

"Yo hace ya varias semanas abrí mi intimidad. Me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Dos cosas que para mí era muy importante aclararlas. Lo hice, no me arrepiento, pero eso lleva un proceso largo de exposición, pero yo ya no tengo más ganas de hablar de mi intimidad. Nunca lo hice y no lo quiero seguir haciendo”, dijo Gimena, en una nota para varios medios, algunos días atrás, sobre su presente tras la separación de Nicolás.

“Yo sé las cosas como son. Sé la verdad, Nico la sabe, que para mí es lo importante en todo esto. Y les doy la nota porque no me quiero irme corriendo, ni mucho menos, pero no tengo nada interesante para decir. No me dan ganas de aclarar nada, digan lo que digan. Digan el disparate que digan, yo no tengo más ganas de aclarar más cosas, porque yo lo que quería aclarar ya lo aclaré. Para mí era importante hacerlo”.

“Sabía que la repercusión iba a ser fuerte... Cerré todo (en referencia a sus cuentas en redes sociales), no veo nada por mi salud mental. Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien. En este momento me acompaña Nico, la familia de él y mis amigos”, sostuvo Accardi, en referencia a la buena relación que mantendría con su expareja.

CÓMO FUE EL REENCUENTRO ACCARDI VÁZQUEZ

La expareja coincidió en la comunión de un niño y eligieron compartir el evento en un clima de armonía y afecto. La reunión, vivida en clave familiar, en la intimidad de una casa en barrio privado, mostró a ambos artistas interactuando con soltura y calidez. Y remarcando que para ellos, más allá de la decisión de la separación, la familia es lo primero.

Y, en redes sociales, ambos compartieron momentos de la celebración religiosa, realizada el último fin de semana. Nico, por su parte, posó junto al niño, celebrando el día especial con una amorosa dedicatoria: “Feli del amor”. Gime, en tanto, eligió acompañar al protagonista de la jornada al aire libre, con una selfie cálida bajo el sol. Para, luego, mostró partes de la reunión de festejo pos rito religioso que incluyeron a la clásica torna de bautismo. Eso si, en ningún momento buscaron hacerse fotos juntos, para evitar todo tipo de especulaciones en redes y entre sus allegados.

Accardi Vázquez, nota 1

Accardi Vázquez, nota 2