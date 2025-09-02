Susana Giménez no hablará más de Graciela Alfano

El escándalo que fue creciendo semana a semana, se originó después del estreno de la miniserie "Menem", en la que la actriz Mónica Antonópulos recrea la icónica escena de la tapa de la Revista Noticias en la que -la entonces funcionaria- María Julia Alsogaray posaba con un tapado de piel, que Alfano sdijo que era de ella, pero que en ralidad se trató de una "confusión" ya que para la producción se usaron prendas de Graciela Borges y de "la Su".

image Tapa original de la Revista Noticias, con María Julia Alsogaray, y la que se ficcionó en la miniserie Menem, con Mónica Antonópulos.

“El hermano de Susana Giménez vivió en el Hospital Borda. Se suicidó ahí es otro hecho” expresó Graciela Alfano en el programa "MBA - Mediodía Bien Arriba" que el periodista Carlos Monti conduce por la TV Pública, y cuestionó a la diva “Y si vos me preguntás si Susana es una persona capaz de ser solidaria, y yo hago la comparación con una persona que no fue capaz de sacar a su hermano de ese lugar, teniendo tanto dinero”.

A raíz de esa polémica acusación, los móviles fueron en busca de la palabra de Susana Giménez que se encontraba en el Teatro Colón de la CIudad de Buenos Aires.

SUSA

“¿Le vas a hacer juicio a Alfano por las barbaridades que dijo?” le preguntó Santiago Riva Roy a la diva, que respondió tajantemente “Pero, ¡termínenla! No la voy a nombrar nunca más mientras viva”. El periodista de "LAM" -de América TV- insistió con otra consulta mientas Susana ingresaba a su auto, y le consultó sobre si había escuchado lo que dijo Graciela, a lo que ella sorprendió gritando un “NOOOO” rotundo.