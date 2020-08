Rocío Oliva: "Si un día me cruzo a Diego Maradona, puedo mirarlo a los ojos"

En una entrevista con la revista Gente la joven contó que uno de sus mayores logros es haber terminado de buena manera con el Diez, algo que no suele ocurrir con otras mujeres. "Hoy sé que, si el día de mañana me cruzo a Diego, puedo mirarlo a los ojos sin ningún problema. Siempre me manejé de frente y así fue el día en que decidimos separarnos", sostuvo convencida. No obstante, en " Polémica en el bar", donde se desempeña como panelista, reveló que ya hay un nuevo amor en su vida y que la está pasando muy bien: "Yo no estoy sola, estoy muy bien. Cuando estaba sola estaba bien, pero hoy estoy mejor, estoy más contenta. Me levanto, me peino y arreglo porque más tarde veo a mi amor. Eso hace que a una le suba el autoestima. La felicidad depende mucho del amor".

Por otra parte, en la charla con la revista explicó que "le costó separarse de Diego. Pero ya fue. Yo tenía 20 años cuando lo conocí, me junté a los 22 y me fui a vivir a otro país con él. Todo se dio muy rápido y muy intenso. Nos amamos, le pusimos mucha garra, pero hubo un momento en el que sentí que ya no podía más". Fueron momentos duros los que pasaron, incluso con algunos videos que aparecieron donde el Diez no tenía el mejor trato para con ella. Sin embargo Rocío contó que ella lo perdonó y no solo porque lo amaba, sino porque pensó que iba a ser lo mejor para él. "Lo perdoné por eso y porque sentí que, si lo hacía, le iba a hacer bien", manifestó segura.

Rocío se fue con Diego Maradona a Dubai cuando apenas tenía 22 años. En ese momento todo era un desafío pero a la vez hermoso. Cuando el tiempo pasó ella comenzó a querer hacer su vida, pero chocó con lo que el Diez pensaba de la relación y por eso decidió separarse. "La verdad es que fue duro separarme, pero al mismo tiempo necesitaba hacer mi propio camino. Yo era muy chica entonces y nunca dudé de acompañarlo en todo, pero a los 28 años, ya era otra mujer, con otros sueños, con ganas de desarrollarme. Y en ese sentido, él siempre me quiso a su lado. Y eso, con el tiempo, se volvió muy difícil de sostener", dijo.

En ese sentido, Oliva también recordó la oportunidad en la que le dio una segunda chance a Maradona, después de haber estado detenida en Ezeiza porque el Diez la había acusado de robarle unas joyas. "La gente me preguntaba: ‘¿por qué volviste con él? ¿Cómo lo pudiste perdonar?’ ¿Y qué te puedo decir? Nadie tiene la receta para ser feliz y yo menos. Tenía 24 años y lo quería", contó. "La parte económica lo estamos hablando, pero con él nunca se sabe; hay que ir día a día. La verdad es que ahora está todo medio parado por el tema de la cuarentena, pero creo que lo vamos a resolver en buenos términos. Lo hablamos mucho y entendió mi punto perfectamente", concluyó.

