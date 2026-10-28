La carta será subastada en Nueva York y su valor rondaría los 80.000 dólares.

La posdata de la carta también ofrece una fotografía de los recursos con los que contaba el grupo en 1962. Jones detalló que la banda tenía dos guitarras, armónica, piano y batería, y adelantó que más adelante incorporarían un bajo.

En ese momento, él y Keith Richards se encargaban de las guitarras, Mick Jagger tocaba la armónica e Ian Stewart estaba al piano. El texto permite reconstruir cómo el conjunto todavía buscaba definir su formación y su identidad musical antes de alcanzar el éxito internacional.

Como una vez dijo el propio Richards,"No existirían los Rolling Stones sin Charlie Watts". Archivo

Watts no aceptó la propuesta de inmediato y continuó tocando con Blues Incorporated. Los Rolling Stones siguieron trabajando con otros bateristas hasta que, en enero de 1963, el músico finalmente se incorporó a la banda, unos seis meses después de recibir la carta. Su llegada se convirtió en un punto de inflexión para el grupo y dio inicio a una sociedad musical que se extendió durante casi seis décadas, hasta su muerte, en agosto de 2021.

Para Craig Inciardi, especialista en música y cultura pop de Sotheby's, el documento tiene un valor que va más allá de su antigüedad. “Esta carta tiene un encanto personal innegable”, señaló el experto, quien también describió la posdata como “divertida, sincera y llena de personalidad”. La pieza permite observar la determinación de Jones por reunir a los músicos que necesitaba y muestra una faceta cotidiana de los comienzos de una de las bandas más influyentes de la historia del rock.