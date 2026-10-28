Salió a la luz un manuscrito de julio de 1962 que revela cómo Brian Jones intentó reclutar a Charlie Watts, el cual será subastado por Sotheby's en Nueva York por una cifra estimada en 80.000 dólares.
Una carta manuscrita inédita de Brian Jones, fundador de los Rolling Stones, reveló cómo intentó convencer a Charlie Watts de sumarse a la banda en sus primeros meses de actividad. El documento, fechado en julio de 1962, saldrá a subasta en Nueva York el 15 de diciembre, como parte del remate Rock & Pop organizado por Sotheby's.
La casa de subastas estima que el manuscrito y su sobre podrían venderse por entre 70.000 y 80.000 dólares, una cifra que refleja el interés por los objetos vinculados con la historia del grupo británico.
En la carta, Jones elogia el sonido que estaba desarrollando la banda y le propone a Watts dejar su trabajo con Alexis Korner's Blues Incorporated, una formación de blues británico, para incorporarse al nuevo proyecto. “Ya consideramos que nuestra banda es mucho mejor que la de Alex; estamos logrando un sonido muy compacto”, escribió el músico. También le explicó que los ensayos se realizaban los lunes, miércoles y viernes, y le pidió que le avisara si tenía disponibilidad para tocar con ellos.
El mensaje termina con una frase que expone la urgencia de Jones por encontrar un baterista adecuado: “¡Nuestro baterista actual es pésimo!”. Aunque no existe certeza absoluta, se cree que el comentario apuntaba a Tony Chapman, uno de los músicos que pasó por la formación durante aquella etapa inicial. Antes de consolidar su alineación, los Rolling Stones probaron con distintos bateristas, entre ellos Mick Avory, quien más tarde integraría The Kinks.
La posdata de la carta también ofrece una fotografía de los recursos con los que contaba el grupo en 1962. Jones detalló que la banda tenía dos guitarras, armónica, piano y batería, y adelantó que más adelante incorporarían un bajo.
En ese momento, él y Keith Richards se encargaban de las guitarras, Mick Jagger tocaba la armónica e Ian Stewart estaba al piano. El texto permite reconstruir cómo el conjunto todavía buscaba definir su formación y su identidad musical antes de alcanzar el éxito internacional.
Watts no aceptó la propuesta de inmediato y continuó tocando con Blues Incorporated. Los Rolling Stones siguieron trabajando con otros bateristas hasta que, en enero de 1963, el músico finalmente se incorporó a la banda, unos seis meses después de recibir la carta. Su llegada se convirtió en un punto de inflexión para el grupo y dio inicio a una sociedad musical que se extendió durante casi seis décadas, hasta su muerte, en agosto de 2021.
Para Craig Inciardi, especialista en música y cultura pop de Sotheby's, el documento tiene un valor que va más allá de su antigüedad. “Esta carta tiene un encanto personal innegable”, señaló el experto, quien también describió la posdata como “divertida, sincera y llena de personalidad”. La pieza permite observar la determinación de Jones por reunir a los músicos que necesitaba y muestra una faceta cotidiana de los comienzos de una de las bandas más influyentes de la historia del rock.
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