Rodrigo de Paul y Tini Stoessel blanquearon su compromiso en redes sociales

El futbolista de la Selección Argentina compartió una serie de fotos, entre las que se destacó una en la que se ve la mano de la cantante con un anillo muy lujoso.
Luego de numerosos rumores, el futbolista de la selección nacional de fútbol Rodrigo de Paul confirmó su compromiso con la cantante Tini Stoessel y publicó una fotografía en su cuenta personal de Instagram en la que se puede ver la mano de la artista con un lujoso anillo en su dedo anular.
La pareja tomó la decisión mantener esta segunda etapa de su relación -que comenzó en marzo de 2025- con un perfil mucho más bajo que en la primera oportunidad, pero ahora quisieron compartir con todos sus seguidores esta importante noticia.
Rodrigo de Paul publicó en su Instagram un carrete de fotografías muy significativas para su vida y entre fotos de sus hijos, amigos y los entrenamientos, se destacó la foto de la mano de Tini -con largas uñas esculpidas- luciendo un enorme anillo en su dedo, que parecería ser de oro amarillo con un diamante de gran tamaño y detalles de piedras que asemejan una cruz o una estrella y que confirmaría la posibilidad de casamiento.
Entre los numerosos mensajes de felicitación por parte de famosos y personalidades del espectáculo, se destacó el de la propia Tini Stoessel que le comentó la serie de imágenes con un dulce "Te amo con mi vida entera".
Por su parte, la cantante argentina publicó un romántico video junto al futbolista en su cuenta personal de TikTok. Actualmente ambos se encuentran en Miami, disfrutando del sol y el calor en lo que parece ser el patio de la casa donde estarían conviviendo.
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