Rodrigo de Paul y Tini Stoessel blanquearon su compromiso en redes sociales

Rodrigo de Paul publicó en su Instagram un carrete de fotografías muy significativas para su vida y entre fotos de sus hijos, amigos y los entrenamientos, se destacó la foto de la mano de Tini -con largas uñas esculpidas- luciendo un enorme anillo en su dedo, que parecería ser de oro amarillo con un diamante de gran tamaño y detalles de piedras que asemejan una cruz o una estrella y que confirmaría la posibilidad de casamiento.

Entre los numerosos mensajes de felicitación por parte de famosos y personalidades del espectáculo, se destacó el de la propia Tini Stoessel que le comentó la serie de imágenes con un dulce "Te amo con mi vida entera".

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Por su parte, la cantante argentina publicó un romántico video junto al futbolista en su cuenta personal de TikTok. Actualmente ambos se encuentran en Miami, disfrutando del sol y el calor en lo que parece ser el patio de la casa donde estarían conviviendo.