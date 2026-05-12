Gran Hermano se enojó por la falta de higiene

"Exijo que, a partir de este momento, retiren todos los alimentos que guardan en los dormitorios, ya sean los placares, cajones o debajo de la cama. Además, quiero decirles que los placares son espacios para guardar ropa u otras pertenencias y nada más" comunicó el dueño de casa.

Además, lamentó el comportamiento de algunos de participantes "Me apena que no confíen unos en otros, que deban esconder la comida en vez de compartirla entre todos, que prime la mezquindad y el egoísmo".

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El Gran Hermano los responsabilizó directamente por el mal olor con el que conviven y del que ellos mismos se quejan "En estos últimos días advertí que varios productos se descompusieron. Ustedes mismos suelen quejarse del mal olor en sus habitaciones debido a esta pésima costumbre de guardar o esconder los alimentos en un lugar inadecuado".

Para terminar su comunicado les dio un ultimátum a los participantes del reality "Tienen 15 minutos, reitero, 15 minutos, para retirar todo lo que está escondido y llevarlo a lugares propicios para su conservación. Los estaré observando".