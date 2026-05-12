Gran Hermano se enojó por la falta de higiene

El Gran Hermano reunió a los huéspedes de su casa para llamarles la atención por las condiciones en las que viven dentro del reality de Telefe.
En la tarde del lunes 11 de mayo, el Gran Hermano decidió reunir a los participantes del reality para llamarles la atención sobre la forma en las que están conviviendo dentro de la casa y los retó por no cumplir con “las más mínimas condiciones de higiene”.
"Voy a referirme con mucha preocupación a la manera en que conservan los alimentos. Estoy observando que no respetan las más mínimas condiciones de higiene. Quiero establecer normas de cumplimiento obligatorio para que mantengan los alimentos en óptimas condiciones y evitar riesgos en la salud" comenzó su comunicado el Gran Hermano.
Las cámaras de la casa captaron cómo algunos de los jugadores escondían la comida para no tener que compartirla con el resto de sus compañeros, provocando que -en algunas ocasiones- los alimentos se descompusieran.
"Exijo que, a partir de este momento, retiren todos los alimentos que guardan en los dormitorios, ya sean los placares, cajones o debajo de la cama. Además, quiero decirles que los placares son espacios para guardar ropa u otras pertenencias y nada más" comunicó el dueño de casa.
Además, lamentó el comportamiento de algunos de participantes "Me apena que no confíen unos en otros, que deban esconder la comida en vez de compartirla entre todos, que prime la mezquindad y el egoísmo".
El Gran Hermano los responsabilizó directamente por el mal olor con el que conviven y del que ellos mismos se quejan "En estos últimos días advertí que varios productos se descompusieron. Ustedes mismos suelen quejarse del mal olor en sus habitaciones debido a esta pésima costumbre de guardar o esconder los alimentos en un lugar inadecuado".
Para terminar su comunicado les dio un ultimátum a los participantes del reality "Tienen 15 minutos, reitero, 15 minutos, para retirar todo lo que está escondido y llevarlo a lugares propicios para su conservación. Los estaré observando".
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