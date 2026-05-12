Debutó "Triángulo Amoroso", la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López

Además de Wanda Nara y Maxi López, el elenco de "Triángulo Amoroso" se completa con las actuaciones de Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo.

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"Triángulo Amoroso" es una historia concebida en formato vertical, que se expande en múltiples direcciones: egos, celos, negociaciones y emociones al límite. Con esta producción, Telefe Studios consolida su apuesta por narrativas innovadoras, alineadas con las nuevas formas de consumo y diseñadas para todas las audiencias.