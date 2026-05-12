Debutó "Triángulo Amoroso", la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López

El debut de la serie vertical que reúne a la expareja -de la vida real- cuenta con sorpresivos cameos y un formato que se impone en todo el mundo en la actualidad.
Este lunes 11 de mayo se estrenó el primer capítulo de "Triángulo Amoroso", la primera ficción en formato vertical de TelefeStudios queue tiene como grandes protagonistas a Wanda Nara y Maxi López. La ficción -de un minuto treinta segundos- logró un rating de 12,2 puntos y se emitió tras la finalización de "Pasapalabra" -el ciclo de Iván de Pineda-, que le entregó 10,3 de promedio.
Esta nueva microserie protagonizada por Wanda Nara y Maxi López para todo el ecosistema de Telefe (Instagram, Tiktok, Facebook y YouTube) combina comedia, romance y caos mediático, a través en un formato ágil y contemporáneo. En la trama, la mediática conductora y el exfutbolista se interpretan a sí mismos, que aceptan protagonizar una innovadora novela, pero el proyecto toma un giro inesperado cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse. Lo que parecía un detalle menor desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo creciente que pone en riesgo la continuidad del proyecto, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad.
Además de Wanda Nara y Maxi López, el elenco de "Triángulo Amoroso" se completa con las actuaciones de Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo.
"Triángulo Amoroso" es una historia concebida en formato vertical, que se expande en múltiples direcciones: egos, celos, negociaciones y emociones al límite. Con esta producción, Telefe Studios consolida su apuesta por narrativas innovadoras, alineadas con las nuevas formas de consumo y diseñadas para todas las audiencias.
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