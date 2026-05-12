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Gran Hermano Generación Dorada: Daniela es la nueva eliminada

Dani La Coach no logró superar su primer mano a mano y tuvo que abandonar la casa. Antes de salir, les pidió algo muy especial a sus compañeros.

En la Gala de Eliminación del lunes 11 de mayo, Daniela De Lucía fue votada por "el soberano" para abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada. La coach motivacional cayó en el mano a mano final -de placa negativa y oculta- al obtener el 47,1% frente al 52,9% que logró Danelik Galazán.

En el comienzo de la noche, Santiago del Moro se comunicó con los participantes que continúan en la casa para informarles quiénes continuaban en juego, y dándoles a conocer también las salvaciones “falsas”, debido a que dio nombres de jugadores que no estaban nominados realmente.

GGHH

La primera salvada real de la noche fue Cinzia Francischiello, que avisó que “tengan cuidado los caciques”, en clara alusión a su reciente enfrentamiento con Emanuel Di Gioia. La participante venezolana se salvó al recibir sólo el 4,8% de los votos para abandonar la casa.

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Justamente el exparticipante de GH 2011, Emanuel Di Gioia fue el segundo salvado real con el 11,9% de los votos en su contra y en sus festejos le envió un saludo de cumpleaños a su hija.

Franco Zunino fue el tercer jugador en salir de la placa al recibir el 18,7% de las elecciones del "soberano" en el reality que conduce Santiago del Moro.

ZUNINO

Pocos minutos antes de las 23:30, el conductor de Gran Hermano Generación Dorada les informó a los participantes -y a los televidentes- que Daniela De Lucía era la nueva eliminada del certamen. El Big la despidió agradeciéndole por los buenos tratos y la educación que tuvo durante los casi tres meses de convivencia en su casa.

A pedido de la eliminada, Daniela fue despedida con sus compañeros entonando el tema "Un velero llamado Libertad" de José Luis Perales.

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Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada

  1. Gabriel Lucero
  2. Divina Gloria (abandono por salud)
  3. Tomy Riguera
  4. Carla “Carlota" Bigliani
  5. Carmiña Masi (expulsada)
  6. Nicolás Sícaro
  7. Kennys Palacios
  8. Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  9. Franco Poggio
  10. Cinzia Francischiello
  11. Andrea del Boca (abandono por salud)
  12. Lola Tomaszeuski
  13. La Maciel (abandono por decisión propia)
  14. Martín Rodríguez
  15. Brian Sarmiento
  16. Solange Abraham (expulsión)
  17. Nazareno Pompei
  18. Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  19. Daniela De Lucía.

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