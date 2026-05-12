Gran Hermano Generación Dorada: Daniela es la nueva eliminada

Justamente el exparticipante de GH 2011, Emanuel Di Gioia fue el segundo salvado real con el 11,9% de los votos en su contra y en sus festejos le envió un saludo de cumpleaños a su hija.

Franco Zunino fue el tercer jugador en salir de la placa al recibir el 18,7% de las elecciones del "soberano" en el reality que conduce Santiago del Moro.

ZUNINO

Pocos minutos antes de las 23:30, el conductor de Gran Hermano Generación Dorada les informó a los participantes -y a los televidentes- que Daniela De Lucía era la nueva eliminada del certamen. El Big la despidió agradeciéndole por los buenos tratos y la educación que tuvo durante los casi tres meses de convivencia en su casa.

A pedido de la eliminada, Daniela fue despedida con sus compañeros entonando el tema "Un velero llamado Libertad" de José Luis Perales.

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Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada