Rodrigo Tapari promete un gran show con invitados de lujo

Rodrigo Tapari , una de las voces más queridas de la música tropical argentina, vuelve a brillar en los escenarios con un show imperdible en el mítico Teatro Gran Rex. La cita será el próximo 19 de noviembre, en una noche que promete emociones, fiesta y grandes canciones.
Con una carrera consolidada y una conexión única con su público, Tapari repasará sus mayores éxitos y sorprenderá con nuevas interpretaciones en un espectáculo pensado para cantar, bailar y emocionarse.
Además de interpretar sus grandes éxitos, recorrerá las ya elegidas canciones de su nuevo álbum El Amor Que Tú Me Das.
Este segundo disco de estudio representa una nueva etapa en la vida del artista, con letras que hablan de amor, esperanza y sanación. Su estilo romántico, tan característico, se potencia en esta producción que ya está conquistando corazones. Entre los temas más destacados se encuentra la colaboración junto a La China Suárez, que da nombre al álbum.
La noche contará con invitados de lujo que se sumarán al festejo:
Las entradas ya están a la venta a través de TuEntrada.com, y se espera una gran convocatoria de fanáticos que siguen fielmente cada paso del artista.
