Rodrigo Tapari suspendió sus shows tras la muerte de la hija de un músico de su banda

Poco después, una Renault Captur conducida por un hombre de 49 años impactó contra el vehículo detenido. Como consecuencia del choque, la pequeña Ainoa murió en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas.

HLQo-OkXAAErKCC El momento del choque fatal en la Panamericana.

La madre de la menor, identificada como Camila Martínez, fue trasladada de urgencia al Hospital de Pablo Nogués con una fractura de pelvis y una lesión vascular. Por su parte, Toloza y el conductor de la camioneta fueron derivados al Hospital de Pacheco para recibir atención médica.

El hecho generó una profunda conmoción entre los integrantes de la banda de Tapari y en el entorno de la música tropical, donde el trombonista es una figura conocida por acompañar al cantante desde hace varios años.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Karina Bianchi, quien busca determinar las circunstancias exactas que provocaron el siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes en el hecho que terminó con la vida de la niña.