Rodrigo Tapari suspendió sus shows tras la muerte de la hija de un músico de su banda

La víctima tenía dos años y falleció en un choque ocurrido sobre la autopista Panamericana. El cantante expresó su apoyo a la familia de Juan Manuel Toloza y canceló sus presentaciones previstas para este sábado.
Rodrigo Tapari suspendió los shows que tenía programados para este sábado luego de la muerte de Ainoa, la hija de dos años de Juan Manuel Toloza, uno de los trombonistas que integra su banda. La menor falleció en un accidente ocurrido en la autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Pacheco.
A través de una publicación en sus redes sociales, el cantante manifestó su acompañamiento a la familia y comunicó la decisión de cancelar sus compromisos artísticos. “Como equipo y familia, hoy nos toca acompañar a uno de nuestros músicos en un momento de inmenso dolor. Por este motivo, los shows de hoy quedan suspendidos”, escribió.
En el mismo mensaje, Tapari agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió oraciones para los familiares de la víctima. “Gracias por el respeto, el cariño y las oraciones, para que Dios traiga consuelo a toda la familia”, expresó el artista.
El accidente ocurrió durante la mañana del sábado en el kilómetro 30 de la Panamericana, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Según informaron fuentes policiales, el Volkswagen Gol en el que viajaban Toloza, su hija y la madre de la niña sufrió un desperfecto mecánico y quedó detenido sobre uno de los carriles rápidos de la autopista.
Poco después, una Renault Captur conducida por un hombre de 49 años impactó contra el vehículo detenido. Como consecuencia del choque, la pequeña Ainoa murió en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas.
La madre de la menor, identificada como Camila Martínez, fue trasladada de urgencia al Hospital de Pablo Nogués con una fractura de pelvis y una lesión vascular. Por su parte, Toloza y el conductor de la camioneta fueron derivados al Hospital de Pacheco para recibir atención médica.
El hecho generó una profunda conmoción entre los integrantes de la banda de Tapari y en el entorno de la música tropical, donde el trombonista es una figura conocida por acompañar al cantante desde hace varios años.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Karina Bianchi, quien busca determinar las circunstancias exactas que provocaron el siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes en el hecho que terminó con la vida de la niña.
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