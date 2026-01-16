Qué encontraron en el allanamiento a la casa del exnovio de Romina Gaetani

La Policía realizó un operativo en la vivienda del empresario Luis Ramón Cavanagh, que fue denunciado por la actriz por violencia de género.
En medio de la investigación de la denuncia por lesiones en contexto de violencia de género, la policía realizó un allanamiento en la vivienda de Luis Ramón Cavanagh, exnovio de Romina Gaetani. Los efectivos secuestraron armas, municiones y elementos vinculados a armas de fuego. La vivienda estaba vacía cuando se realizó la acción policial.
El procedimiento se llevó a cabo por orden del Juzgado de Garantías N.º 7 de Pilar, en el marco de la IPP N.º 14-14-002417-25/00, caratulada “Luis Ramón Cavanagh s/ lesiones”, con intervención de la UFI Especializada en Violencia de Género de Pilar.
Según informó la Policía, el operativo se realizó en la Unidad Funcional N.º 60 del barrio Tortugas Country, ubicado en la calle 12 de Octubre al 701, en la localidad bonaerense de Manuel Alberti.
En el allanamiento participaron efectivos policiales junto al GAD Pilar, el Destacamento La Lonja y la UPPL Pilar, en presencia de testigos hábiles.
Incautaron un estuche plástico de arma de fuego, un cargador de pistola calibre 9 milímetros de color negro con 14 municiones intactas en su interior, una caja con ocho balas del mismo calibre, 23 vainas servidas calibre 9 mm y una pistola de aire comprimido calibre 4.5 de color negro.
Tras finalizar el procedimiento, se dio aviso a la fiscal interviniente, la doctora Marcela Semeria, titular de la UFI Especializada en Violencia de Género de Pilar, quien avaló lo actuado y ordenó el secuestro de todos los elementos incautados. La investigación continúa en curso mientras la Justicia analiza el material secuestrado en el marco de la causa.
Cavanagh es un empresario de perfil bajo, ajeno al mundo del espectáculo. Según contó la propia actriz en distintas entrevistas, siempre evitó la exposición pública y mantuvo sus redes sociales en privado, lo que hizo que se conociera muy poco sobre su vida personal y profesional. No trascendió el rubro en el que trabaja ni detalles sobre sus actividades.
La historia entre Romina Gaetani y Luis Cavanagh comenzó durante el verano 2023/2024, cuando la actriz hacía temporada teatral en Carlos Paz con la obra 'Un plan perfecto'. El vínculo avanzó rápido y, meses después, Gaetani blanqueó la relación en los medios.
“Estamos mitad en la casa de uno y mitad en la del otro”, dijo la actriz en junio de 2024, cuando cumplían ocho meses de noviazgo.
