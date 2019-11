El año pasado, cuando se conoció la denuncia de Thelma Fardín contra el galán por "violación", Gaetani contó que tuvo una charla poco fructífera con Darthés porque Adrián Suar los volvió a juntar en la tira infanto-juvenil Simona: "No le creo a Darthés, no salí a hablar porque no podía por muchos factores que tampoco puedo decir. En su momento le dije en el camarín que se fuera del programa y mi pedido fue extendido a la producción. Para mi fue un año muy difícil, Juan siempre supo mi opinión, no tuve una buena experiencia en Simona".

"Soy una mujer más que pasó un mal momento con él. Cuando estaba toda la movida de prensa de Simona lo senté y le dije que yo iba a defender a cualquier mujer y le recordé una situación en Soy gitano. Yo pasé una situación fea, se pasó de la raya", remató.