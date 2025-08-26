Zaira Nara desnuda al Sol

3707268940944791715

Los seguidores de la hermana de Wanda llenaron de elogios los comentarios de Instagram, luego de que la modelo compartiera el backstage de su última producción de fotos para una importante marca de calzados.

ZN bebida

“La más linda de Argentina”, “Qué mujer” y “La más hermosa” fueron algunos de los comentarios que se repetían en su posteo.

El fin de semana pasado, Zaira Nara viajó con destino a las playas mexicanas para ser parte de una producción de fotos para la reconocida marca de zapatos de un argentino, con la cual ya ha trabajado anteriormente.

3707268757687281993

En un carrete de fotografías que publicó en su cuenta personal de Instagram, Zaira Nara se muestra relajada, de espaldas, y haciendo topless, con el mar turquesa y las hojas verdes de fondo. Obviamente, sus imágenes se llenaron rápidamente, de “me gusta” y de comentarios elogiosos.

ZN mate

Por otra parte, Zaira Nara aprovechó su viaje para promocionar su marca propia de yerba mate misionera, de origen natural, creada en alianza con los hermanos Laura y Ariel Mozo. La modelo deslumbró con fotos con un bikini marrón y disfrutando de un buen mate argentino.