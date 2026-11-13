La 27ª entrega anual de los premios de la Academia Latina de la Grabación premió a la artista española, a Milo J., CA7RIEL & Paco Amoroso y a Fito Páez. Tributos a Daddy Yankee, Willie Colón y José Alfredo Jiménez
La música en español y en portugués vivieron en la noche del jueves 12 de noviembre su gran fiesta anual en el emblemático MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Con la actriz y cantante puertorriqueña Roselyn Sánchez en la conducción -por décima vez-, la 27ª edición de los Latin Grammy combinó la consagración de figuras globales, una fuerte renovación generacional y emotivos homenajes a los pilares de la industria.
La gran reina de la noche fue la cantante y compositora española Rosalía, quien volvió a hacer historia al alzarse por tercera vez en su carrera con el codiciado Álbum del Año por "LUX (Complete Works)", sumando además Canción del Año y Mejor Canción Pop por "La Perla" -junto a Yahritza y Su Esencia-, Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Ingeniería de Grabación. Con este triunfo, la catalana se reafirma como una de las creadoras más influyentes de la música contemporánea, tras brillar también sobre el escenario con una presentación de tintes operísticos.
La delegación argentina protagonizó uno de los capítulos más celebrados de la velada, Milo J se consolidó como una de las grandes revelaciones al lograr el premio a Grabación del Año por "Niño", pieza central de su disco "La Vida Era Más Corta", producción que también le valió el premio a Mejor Álbum Folklórico y Mejor Diseño de Empaque.
Por su parte, el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso ratificó su excelente momento internacional obteniendo múltiples estatuillas en las categorías de Mejor Interpretación de Música Electrónica -por "Beto's Horns Fred Remix" junto a Fred Again..-, Mejor Canción de Pop/Rock -colaboración que también significó el primer Latin Grammy para el británico Sting- y Mejor Video Musical Versión Larga. La lista de triunfos argentinos se completó con la leyenda del rock nacional Fito Páez, ganador de Mejor Álbum de Rock por "Shine", Bizarrap en Mejor Canción Urbana, y los reconocimientos al Quinteto Astor Piazzolla con Mejor Álbum de Tango y Richard Scofano por Mejor Obra Clásica/Composición.
• Daddy Yankee, Persona del Año, fue reconocido como el primer exponente del género urbano en recibir la máxima distinción honorífica de la Academia, el artista puertorriqueño ofreció un explosivo popurrí que repasó casi tres décadas de éxitos.
• Tributos a las leyendas: La gala rindió un sentido homenaje al pionero de la salsa Willie Colón, reuniendo a 13 miembros originales de su banda bajo la dirección de Ennio Gatti. Asimismo, el productor Edgar Barrera -que ganó su cuarto premio como Productor del Año- lideró junto a la banda mexicana The Warning un tributo especial por el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez.
• Show en vivo: El escenario de Las Vegas vibró con las actuaciones de Karol G, quien sorprendió con una apasionada interpretación acompañada de mariachis, además de las presentaciones de Anitta, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Milo J., Carín León, Nathy Peluso y Bizarrap. En las galas previas de la semana también fueron distinguidos con el Premio a la Excelencia Musical para Alaska, Lila Downs, Daniela Mercury, Francisco Céspedes y Chichi Peralta.
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