Espectáculos y homenajes

• Daddy Yankee, Persona del Año, fue reconocido como el primer exponente del género urbano en recibir la máxima distinción honorífica de la Academia, el artista puertorriqueño ofreció un explosivo popurrí que repasó casi tres décadas de éxitos.

• Tributos a las leyendas: La gala rindió un sentido homenaje al pionero de la salsa Willie Colón, reuniendo a 13 miembros originales de su banda bajo la dirección de Ennio Gatti. Asimismo, el productor Edgar Barrera -que ganó su cuarto premio como Productor del Año- lideró junto a la banda mexicana The Warning un tributo especial por el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez.

• Show en vivo: El escenario de Las Vegas vibró con las actuaciones de Karol G, quien sorprendió con una apasionada interpretación acompañada de mariachis, además de las presentaciones de Anitta, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Milo J., Carín León, Nathy Peluso y Bizarrap. En las galas previas de la semana también fueron distinguidos con el Premio a la Excelencia Musical para Alaska, Lila Downs, Daniela Mercury, Francisco Céspedes y Chichi Peralta.

Lista completa de ganadores