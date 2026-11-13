En la noche del jueves 12 de noviembre se realizó la trigésima edición de los premios Martín Fierro de Cable, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas.
El periodista Eduardo Feinmann se llevó el oro en la 30ª edición de los premios Martín Fierro de Cable, organizados por APTRA -Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas-, que se realizó este jueves 12 de noviembre, con 35 categorías diferentes, homenajes y momentos muy especiales. En la gala se premió a lo mejor de la televisión de cable emitido en el año 2025.
En su discurso de agradecimiento, el ganador del máximo lauro expresó "Es un honor y una gran responsabilidad. Es lo más. Hacer periodismo es incomodar a quien sea y es lo que tratamos de hacer todos los santos días sin importar a quién se incomoda".
El primer homenaje de la noche fue el Martín Fierro Honorífico para el empresario Eduardo Eurnekian con el objetivo de "honrar y homenajear a un hombre que fue uno de los pioneros de la televisión por cable" de quien se exibió un breve repaso de su carrera.
Junto a las imágenes, la voz en off del locutor Luis Albornoz destacó "Es el hombre que trajo la televisión por cable a Argentina. Escribió una página histórica y deja un legado que lo distingue en la televisión argentina".
Como era de esperar, uno de los momentos más emotivos de la noche fue el "in memoriam", que bajo el lema "Siempre los vamos a recordar", inició el video con la imagen y la voz del periodista Chiche Gelblung, y continuó con Ernestina Pais, Luis Brandoni, Fernando Confessore, Luis Puenzo, entre otros y cerró con Oscar "El Negro" González Oro.
La transmisión inició con la palabra de Luis Ventura, presidente de APTRA: "La celebración es algo que los argentinos perdemos en los últimos años, dejamos de celebrar a nuestros profesionales y festejar el trabajo, los contenidos, lo que exportamos y el Martín Fierro está para eso. Los medios de comunicación argentinos son los mejores del mundo".
- Labor humorística: Ariel Tarico (Solo una vuelta más y Tarico Fake News - TN)
- Cultural / educativo: Mi país (Victoria Vanella – Argentina 12)
- Deportivo: Paso a paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports)
- Arte, moda y tendencia: Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)
- Panelista: Rodolfo Cingolani (Dale al medio y Presión alta – TyC Sports)
- Columnista de espectáculos: Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana – TN)
- Juegos / entretenimientos / reality / humor: Tarico Fake News (Ariel Tarico – TN)
- Mejor señal de noticias: A24
– Económico: Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)
- Programa rural: Tranquera abierta (Canal Rural)
- De entrevistas: Luis Novaresio entrevista (Luis Novaresio – A24)
- Musical: Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)
- Noticiero diurno: Siempre noticias (Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV)
- Temas médicos: Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
– Periodístico: WIFI (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24)
- Infantil / juvenil: Selenkay – Segunda temporada (Gina Mastronicola, Alejandro Paker, Mónica “Monna” Antonopulos y Manuel Ramos – Disney Channel).
- Columnista policial/judicial: Nicolás Pizzi (La Nación +)
- Culinario: Maestros de la medialuna (Juan Manuel Herrera – El Gourmet)
- Labor conducción masculina: Eduardo Feinmann (Noticiero A24 – A24)
- Turismo y tiempo libre: Turismo Argentina (Diego D’Angelo – Metro)
- De servicios: El defensor (Adrián Frascino – Crónica TV)
- Documental: Octubre TV (Argentina 12)
- Cronista/movilero: Alejandro Moreyra (C5N)
- Columnista económico: Andrés Lerner (Minuto Uno – C5N)
- Aviso publicitario: Easy a todo (Easy- Don by Havas)
- Periodístico deportivo: TN Deportivo (Marcelo Fiasche, Caruso Lombardi, Pablo Gravellone, Nicolás Singer, Pablo Brunetto y Diego Ruscitti - TN)
- Producción integral: América 24 (A24)
- Interés general: Duro de callar (Tomás Méndez – Crónica)
- Noticiero central: Diario de las 20 (Analía Argento – Arg12)
- Columnista político: Daniel Bilotta (Odisea Argentina - LN+)
- Labor periodística femenina: Rosario Ayerdi (Argenzuela – C5N)
- Labor periodística masculina: Pablo Rossi (H17 – A24)
- Magazine: Mañanas picantes (Montserrat Brizuela y David Kavlin – Argentina 12)
- Labor conducción femenina: Marina Calabró (Arranca la tarde – A24)
- Labor periodística deportiva (Empate): Diego Latorre (Transmisiones UEFA Champions League y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA – ESPN) y Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN F90 y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA - ESPN)
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