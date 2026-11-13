Como era de esperar, uno de los momentos más emotivos de la noche fue el "in memoriam", que bajo el lema "Siempre los vamos a recordar", inició el video con la imagen y la voz del periodista Chiche Gelblung, y continuó con Ernestina Pais, Luis Brandoni, Fernando Confessore, Luis Puenzo, entre otros y cerró con Oscar "El Negro" González Oro.

La transmisión inició con la palabra de Luis Ventura, presidente de APTRA: "La celebración es algo que los argentinos perdemos en los últimos años, dejamos de celebrar a nuestros profesionales y festejar el trabajo, los contenidos, lo que exportamos y el Martín Fierro está para eso. Los medios de comunicación argentinos son los mejores del mundo".

Todos los ganadores

- Labor humorística: Ariel Tarico (Solo una vuelta más y Tarico Fake News - TN)

- Cultural / educativo: Mi país (Victoria Vanella – Argentina 12)

- Deportivo: Paso a paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports)

- Arte, moda y tendencia: Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)

- Panelista: Rodolfo Cingolani (Dale al medio y Presión alta – TyC Sports)

- Columnista de espectáculos: Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana – TN)

- Juegos / entretenimientos / reality / humor: Tarico Fake News (Ariel Tarico – TN)

- Mejor señal de noticias: A24

– Económico: Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)

- Programa rural: Tranquera abierta (Canal Rural)

- De entrevistas: Luis Novaresio entrevista (Luis Novaresio – A24)

- Musical: Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

- Noticiero diurno: Siempre noticias (Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV)

- Temas médicos: Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)

– Periodístico: WIFI (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24)

- Infantil / juvenil: Selenkay – Segunda temporada (Gina Mastronicola, Alejandro Paker, Mónica “Monna” Antonopulos y Manuel Ramos – Disney Channel).

- Columnista policial/judicial: Nicolás Pizzi (La Nación +)

- Culinario: Maestros de la medialuna (Juan Manuel Herrera – El Gourmet)

- Labor conducción masculina: Eduardo Feinmann (Noticiero A24 – A24)

- Turismo y tiempo libre: Turismo Argentina (Diego D’Angelo – Metro)

- De servicios: El defensor (Adrián Frascino – Crónica TV)

- Documental: Octubre TV (Argentina 12)

- Cronista/movilero: Alejandro Moreyra (C5N)

- Columnista económico: Andrés Lerner (Minuto Uno – C5N)

- Aviso publicitario: Easy a todo (Easy- Don by Havas)

- Periodístico deportivo: TN Deportivo (Marcelo Fiasche, Caruso Lombardi, Pablo Gravellone, Nicolás Singer, Pablo Brunetto y Diego Ruscitti - TN)

- Producción integral: América 24 (A24)

- Interés general: Duro de callar (Tomás Méndez – Crónica)

- Noticiero central: Diario de las 20 (Analía Argento – Arg12)

- Columnista político: Daniel Bilotta (Odisea Argentina - LN+)

- Labor periodística femenina: Rosario Ayerdi (Argenzuela – C5N)

- Labor periodística masculina: Pablo Rossi (H17 – A24)

- Magazine: Mañanas picantes (Montserrat Brizuela y David Kavlin – Argentina 12)

- Labor conducción femenina: Marina Calabró (Arranca la tarde – A24)

- Labor periodística deportiva (Empate): Diego Latorre (Transmisiones UEFA Champions League y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA – ESPN) y Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN F90 y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA - ESPN)