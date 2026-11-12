Mauro Icardi negó ante la Justicia haber golpeado a su hija y pidió una Cámara Gesell

El futbolista relató que el 5 de octubre retiró a sus hijas del colegio y que Francesca no quería ir con él. Durante el viaje, cuando le preguntó por la situación, la niña le respondió: “Sos todos unos mentirosos, Fernanda es una mentirosa, vos también sos un mentiroso, no es así, nunca me escuchas, no es como lo cuentan ellas”. Al llegar a la casa, Francesca se fue a su habitación y le dijo que su madre pasaría a buscarla entre las 23 y las 24.

Icardi aseguró que le propuso quedarse a dormir y que al día siguiente su madre la retirara del colegio, pero afirmó que la niña comenzó a enviarle mensajes a Nara en los que decía que la había dejado abandonada en la puerta de su casa, que tenía frío y que estaba mojada por la lluvia. Según su declaración, Francesca en realidad estaba jugando en el living con los hijos de su pareja. Esa noche Nara fue a buscar a Francesca y, desde entonces, según Icardi, la niña lo bloqueó en WhatsApp y no volvieron a hablar durante un mes.

El episodio del 6 de noviembre en Nordelta

El 6 de noviembre, el Juzgado de Familia dictó una resolución que establecía que las dos niñas debían permanecer con su padre hasta el día 16. Icardi contó que esa mañana fue al colegio de La Lucila porque Isabella tenía un acto y la esperó dentro de su auto. Según su relato, recibió el documento de su abogada a las 10.02 y entonces ingresó para retirar también a Francesca.

En el pasillo, mientras buscaban sus pertenencias en el locker, la niña le comentó que tenía una reunión con amigas esa tarde. Él le respondió que debían regresar a Nordelta y que podían organizar el encuentro para la semana siguiente. Las actas escolares registraron la salida de Francesca a las 10.20.

Durante el viaje, Icardi afirmó que Francesca apenas respondió cuando le preguntó cómo le había ido en el colegio. Al llegar a la propiedad, alrededor de las 11:00 o las 11.30, les propuso descansar hasta el almuerzo. Cuando sonó la alarma, fue junto a Isabella a buscar a su hermana y la encontró llorando en la cama. Según declaró, la invitó a bajar a comer y le explicó que podría ir a la juntada otro día, pero Francesca no apareció en el comedor.

El delantero contó que subió nuevamente a buscarla y la encontró llorando, mientras su teléfono recibía llamadas constantes. Le pidió que bajara a comer y, ante su negativa, le indicó que podía quedarse en la mesa aunque no quisiera comer, por respeto a él y a su hermana. Según su versión, estuvieron entre 20 y 30 minutos sentados y las llamadas que recibía Francesca eran de Nara y del joven con el que mantenía contacto. Después de almorzar, Isabella propuso salir a navegar por la laguna, pero Francesca se negó y volvió a encerrarse en su habitación.

Como la puerta estaba cerrada con llave, Icardi relató que ingresó junto a Isabella por el balcón para intentar convencer a la niña de que los acompañara. “Le empezamos a hacer cosquillas para que deje de llorar y convencerla que venga con nosotros al barquito, a lo cual se niega y dice que se quiere quedar en la habitación”, declaró. Finalmente, salió a navegar con Isabella y, mientras estaban en la laguna, recibió un mensaje de su abogada y de Matera: Francesca le había dicho a su madre que él le había pegado.

La denuncia, la llegada de Wanda Nara y la intervención policial

Icardi aseguró que regresó de inmediato a la casa y que, al llegar, Eugenia “China” Suárez ya estaba allí. Según su relato, fue junto a Isabella a la habitación de Francesca, la filmó y le preguntó si le había dicho a su madre que él la había golpeado. “¿Por qué le mentís si sabés que yo estaba con Isabella en el barco, si sabés que no te pegué?”, afirmó que le preguntó. Después le entregó su teléfono para que llamara a Matera, mientras Suárez se sentaba con las dos niñas en un sillón.

Durante esa comunicación, siempre según la versión del futbolista, la licenciada le preguntó a Francesca si había dicho que su padre la había golpeado para conseguir que su madre fuera a buscarla y poder asistir a la juntada. Icardi sostuvo que la niña respondió afirmativamente con un “ajam”. También relató que Isabella intervino en la conversación y le dijo a Matera: “Sí Fernanda, Francesca acaba de decir que sí, que es mentira porque papá estaba conmigo”.

En ese momento, desde la guardia del barrio le informaron que Nara y su pareja, Martín Migueles, querían ingresar para buscar a Francesca. Icardi aseguró que no autorizó el ingreso, pero que minutos después llegaron al lugar con patrulleros. Según su declaración, le pidió a su hija que saliera para contarle a su madre y a los policías lo que acababa de decirle a Matera. Sin embargo, sostuvo que Nara la abrazó y la metió en el auto antes de que pudiera hablar con los efectivos. Isabella volvió a la casa y le contó que Francesca le había dicho nuevamente a su madre que él le había pegado.

El futbolista agregó que Suárez salió para intentar calmar a las niñas y hablar con ellas. Según su relato, la actriz terminó sentada junto al portón con Isabella y Migueles, a quien le explicó lo que había ocurrido. Luego, los policías tocaron el timbre y el oficial Agustín Yersul le informó que habían ingresado por una denuncia de golpes contra la menor. Icardi dijo que le mostró la resolución judicial y le explicó su versión de los hechos.

El oficial consultó con el fiscal y, de acuerdo con lo declarado por Icardi, la respuesta fue que Francesca debía retirarse con su madre. El delantero manifestó que se opuso porque existía una orden judicial que establecía que las niñas debían estar bajo su cuidado hasta el 16 de noviembre y sostuvo que la menor no presentaba golpes ni lesiones. También intervino una ambulancia. Sobre el dolor de rodilla que tenía Francesca, Icardi aclaró que correspondía a una cirugía que tenía programada por meniscos rotos y que era una condición anterior al episodio denunciado.

Las pruebas que presentó y el pedido de Cámara Gesell

Al finalizar su declaración espontánea, el abogado penalista Francisco Oneto le hizo preguntas al futbolista. Icardi negó en tres oportunidades haber golpeado a Francesca: primero respondió “Nunca” y luego dijo “No” en dos ocasiones. Además, confirmó que tenía videos grabados con su teléfono durante esa jornada y conversaciones del grupo de WhatsApp que compartía con Nara y Matera. “Tengo todo registrado en el teléfono, vídeos que hice con el teléfono”, afirmó.

Francisco Oneto

La defensa ofreció como testigos a la niñera Silvia, a Suárez, al personal policial y a Matera, a quien Icardi describió como “la primera que habló con Francesca para corroborar que esto era todo una mentira”. También solicitó el libro de actas del colegio donde quedó registrada la salida de las menores y las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento. Entre los pedidos de la defensa figura, además, la realización de una Cámara Gesell para las dos niñas.

Al retirarse de la fiscalía, Oneto habló brevemente con los periodistas y aseguró que su defendido había dado su versión de los hechos. “Él declaró todo lo que pasó, dio su versión de los hechos. No hubo agresiones”, afirmó. Luego agregó: “Nos vamos conformes de la fiscalía, ahora parece que se respeta más la equidad de las partes”.

La causa está caratulada como lesiones leves agravadas, bajo el expediente PP-14-08-002730-26/00, y tramita ante la UFI de Género de Tigre, a cargo del fiscal Julio Petrucci. La apelación presentada por la defensa contra la restricción de acercamiento de 45 días todavía no había sido provista al momento de la declaración.