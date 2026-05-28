Sabrina Rojas y Tartu regresan al prime time de América

Desde el canal definieron al ciclo como “la gran apuesta fuerte para las noches”, con figuras invitadas y debates sobre los temas más comentados del momento.

Además, tras el final de “Pasó en América”, continuará “Polémica en el Bar” a las 24 horas con la conducción de Mariano Iúdica, otro de los históricos formatos del canal.

Cómo quedará la nueva grilla

Con estos cambios, América TV reorganizará parte de su programación diaria. La nueva grilla incluirá programas ya instalados y nuevas apuestas para la tarde y la noche.

Entre los ciclos confirmados figuran “Intrusos”, “LAM”, “SQP”, “DDM” y el nuevo envío que compartirán Marina Calabró y Luis Ventura en la franja de la tarde.

La programación nocturna quedará encabezada por “BTV” a las 22, seguido por “Pasó en América” y luego “Polémica en el Bar”.