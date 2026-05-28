Sabrina Rojas y Tartu regresan al prime time de América

El ciclo vuelve desde el 1° de junio con panel renovado, actualidad y humor. América apuesta fuerte a las noches y redefine parte de su programación.
La pantalla de América TV volverá a apostar por uno de sus formatos más reconocidos de los últimos años. Desde el lunes 1° de junio a las 23 horas regresará “Pasó en América”, el ciclo conducido por Sabrina Rojas y Augusto “Tartu” Tartúfoli, que supo consolidarse en el horario nocturno del canal con una mezcla de actualidad, entretenimiento y debates.
El programa volverá con una renovación en su panel y una propuesta enfocada en el espectáculo, el humor y los temas del día. Según confirmó el canal, el equipo estará integrado por Natalie Weber, Martín Salwe, Barby Franco y Ailén Bechara, inormaron fuentes allegadas al canal.
El regreso de “PEA” forma parte de una serie de cambios que América TV implementará en su programación en busca de reforzar algunas franjas horarias y mejorar sus números de rating.
La vuelta de Sabrina Rojas y Tartu representa también el regreso de una dupla que logró instalar un estilo propio en la televisión nocturna, con cruces, ironías y comentarios sobre la actualidad del espectáculo y la televisión.
Desde el canal definieron al ciclo como “la gran apuesta fuerte para las noches”, con figuras invitadas y debates sobre los temas más comentados del momento.
Además, tras el final de “Pasó en América”, continuará “Polémica en el Bar” a las 24 horas con la conducción de Mariano Iúdica, otro de los históricos formatos del canal.
Con estos cambios, América TV reorganizará parte de su programación diaria. La nueva grilla incluirá programas ya instalados y nuevas apuestas para la tarde y la noche.
Entre los ciclos confirmados figuran “Intrusos”, “LAM”, “SQP”, “DDM” y el nuevo envío que compartirán Marina Calabró y Luis Ventura en la franja de la tarde.
La programación nocturna quedará encabezada por “BTV” a las 22, seguido por “Pasó en América” y luego “Polémica en el Bar”.
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