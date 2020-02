Sam Raimi podría dirigir la secuela de Doctor Strange

El director de las tres primeras películas de Spider-Man se encuentra en tratativas con Marvel Studios para realizar Doctor Strange and the Multiverse of Madness, con Benedict Cumberbatch

Para los amantes del cine de fantasía, la noticia de que el director Sam Raimi se encuentra en tratativas con Marvel Studios para realizar Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura (Doctor Strange and the Multiverse of Madness), la secuela del film de Scott Derrickson de 2016, es quizá una de las mejores que han aparecido en los últimos días.