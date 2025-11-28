Se confirmó el nuevo romance de Eva Anderson con su compañero de MasterChef, Ian Lucas

Fue entre grabación y grabación, entre olla y olla, entre preparación y preparación que surgió la química entre Evangelina y Ian, y el acercamiento fue inevitable. Primero compartiendo adentro del estudio de grabación del certamen de las noches y, después, con algunas salidas compartidas con algunos otros integrantes del elenco.

Hasta que Anderson y Lucas decidieron darle "rienda suelta" a lo sienten y que los une por estos días y los encuentros empezaron a ser en privado, sin importantes los 16 años de diferencia de edad. Porque Evangelina tiene unos hermosos 42 y es madre de 3 hijos, mientras que Ian, tiene 26 y es soltero... o por lo menos lo era hasta ahora.

Las "mariposas en la panza", las "cosquillas" y ese "acelere del corazón" son algunas de las cosas que estarían sintiendo Anderson y Lucas, por estos días. Y que, de a poquito, empiezan a confirmar subiendo contenido en donde se los ve en el mismo lugar y besándose entre la multitud de gente, en un conocido boliche porteño.

QUÉ DIJO IAN DE EVANGELINA

"Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie. Cuando esté saliendo con alguien te lo voy a contar”, se le escuchó decir a Ian en una reciente y breve entrevista con Kennys Palacios. Pero, pero, pero...

"Van a bailar a Caramelo. Es un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas”, contó Luis Ventura, al aire de A la tarde, por América.

