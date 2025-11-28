MasterChef Celebrity: Martitegui quiere que Momi esté sola

En la noche jueves 27 de noviembre, en el comienzo del programa, Momi explicó sus sensaciones "Me quiero morir, para mí son siempre galas de eliminación, pero hoy no está Andy... sin Andy me siento como una cacerola sin tapa" y afirmó "Es de mal gusto que no me pongan a Andy, siento que internamente hay un complot".

Giardina le presentó a los jurados un bife de chorizo con salsa de albahaca y castañas y envuelto de verduras salteadas, al que llamaron "el robo del siglo". Cuando el chef Donato de Santis abrió el envuelto, destacó la precisión, pero Germán Martitegui aventuró "No, no lo hizo ella esos chicos", a lo que la participante le respondió "No podes estar tan envidioso".

Mientras los jurados probaban el plato de Momi Giardina, la participante compartió su experiencia "Cociné sola, lo disfruté. Yo siento que hac e cuatro galas que vengo cocinando muy bien y que quizás ustedes no lo pueden ver". El chef italiano le dijo "Te felicito por lo que hiciste, casi no lo creo que lo hiciste vos", mientras que Damián Betular le dijo que todo lo que cocinó es "re check".

Llegado el momento de la devolución, Wanda Nara anticipó que llegaba el momento más esperado a lo que Momi bromeó "Ayer me rompiste la ilusión, hoy quiero romperte el paladar con este plato".

Finalmente, Martitegui felicitó a la comediante "Me pone muy orgulloso de que hayas cocinado así. Realmente un plato bien planeado, espectacular... Quizás lo que demuestra que hayas estado sola es que sos mejor sola que mal acompañada". Pero, Momi no aflojó y le que no iba a soltar a Andy Chango, a lo que el chef le respondió "Me preocupa por vos porque me parece un poco tóxica la relación".