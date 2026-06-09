Se conoció cuándo termina su domiciliaria y recupera la libertad More Rial

CÓMO SERÁ LA NUEVA VIDA DE MORE

Morena quiere insertarse en el mundo del espectáculo y en los medios de comunicación, ese sería uno de sus grandes objetivos de cara a los próximos meses, tras terminar de resolver la instancia legal que la mantuvo privada de su libertad por participar de distintos delitos de robo.

Y Rial está dispuesta a ingresar al reality show La cárcel de los gemelos, un popular show transmitido por YouTube y por Kick. El formato simula una prisión real y ha ganado enorme repercusión por carecer de filtros, censura y contar con la participación de reconocidas figuras televisivas, incluyendo a personalidades argentinas.