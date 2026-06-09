Se conoció cuándo termina su domiciliaria y recupera la libertad More Rial

A la hija de Jorge le será otorgada la libertad en las primeras semanas de julio. Y ya no deberá usar tobillera electrónica. ¿Cómo será su nueva vida?
Morena Rial está a punto de recuperar su libertad, tras largos meses de haber pasado por el penal de Magdalena y de cumplir, posteriormente, con una prisión domiciliaria. La hija del conductor estaría terminando con todo el proceso judicial que, en las primeras semanas de julio, le permitiría regresar a las calles porteñas y a la normalidad de su vida, tras ser detenida por robo.
“Queda poco para que Morena salga en libertad”, anunció Santiago Riva Roy, integrante de El ejército de LAM, por el stream Bondi, luego de algunos meses en que la hija de Jorge permaneció en un domicilio de la zona porteña de Colegiales, tras conseguir el beneficio de la prisión domiciliaria.
“Será la primera semana de julio y ya ordenaron las últimas pericias, como en cualquier trámite de libertad condicional”, anticipó el periodista, sobre los pasos legales a seguir y a cumplir, para que se termine el proceso judicial que involucra a Morena, desde comienzos del año pasado.
A consecuencia, tal cual informaron en el programa, Morena podrá dejar de utilizar tobillera electrónica que, al día de hoy, controla cada uno de sus movimientos, a fin de que no se pueda mover del domicilio en el que debe permanecer recluida. Y, de esa forma, de a poco, Rial recuperará su cotidiano.
Morena quiere insertarse en el mundo del espectáculo y en los medios de comunicación, ese sería uno de sus grandes objetivos de cara a los próximos meses, tras terminar de resolver la instancia legal que la mantuvo privada de su libertad por participar de distintos delitos de robo.
Y Rial está dispuesta a ingresar al reality show La cárcel de los gemelos, un popular show transmitido por YouTube y por Kick. El formato simula una prisión real y ha ganado enorme repercusión por carecer de filtros, censura y contar con la participación de reconocidas figuras televisivas, incluyendo a personalidades argentinas.
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