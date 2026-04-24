Preocupación por la salud mental de Morena Rial, en prisión domiciliaria

CÓMO SIGUE LA CAUSA DE MORENA

A pocas semanas de haber obtenido la prisión domiciliaria tras someterse a un juicio abreviado, Morena enfrenta otra causa. Irá a juicio a desarrollarse en la provincia serrana de Córdoba, acusada de robo y amenazas de muerte, contra la familia Ambrosio, del papá de su hijo mayor.

Morena Rial, nota Morena apostó a un cambio de look y se sumó a la tendencia de los cabellos rubios, en degradé.

"También, hay información desde lo judicial, estaría avanzado que se le otorgue de acá un mes una condicional”, contó Castelo, sobre los pasos a seguir a nivel judicial y que, claro, Rial espera con ansias.