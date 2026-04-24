Preocupación por la salud mental de Morena Rial, en prisión domiciliaria

La influencer está padeciendo ataques de ansiedad y necesita asistencia psicólogica "cara a cara". Por eso, consiguió romper con el arresto domiciliario.
Morena Rial atraviesa una etapa de prisión domiciliaria tras estar privada de la libertad en la cárcel de Magdalena, por varios meses. Pero la joven no la estaría pasando nada bien por recurrentes Ataques de pánico. Y pidió un permiso especial para salir de su casa e ir a atenderse en el consultorio de su terapeuta.
“Está sufriendo algunos ataques de ansiedad, ataques de pánico”, contó Alejandro Castelo, al aire de Ya fue todo, su programa en el stream de Jotax Digital. Para luego, explicar que a la hija de Jorge -recientemente separado-, quizá, se la pueda ver circulando por algún lugar que no sea el domicilio que se le otorgó para cumplir con la decisión de la justicia.
"Le otorgaron la posibilidad de ir a la psicóloga o psicólogo y puede llegar a suceder que alguien la vea en algún pasillo, en algún consultorio y se pregunte: ¿qué hace Morena Rial acá?”, amplió, el periodista, sobre las condiciones que tiene el presente de la influencer.
“Ella está con la prisión domiciliaria, no la podés ver en el chino, pero la pueden llegar a ver bajando de un auto, entrando a un consultorio porque estaba sufriendo ataques de ansiedad y le dieron el permiso”, amplió, Castelo, para ser aún más claro en la información brindada.
A pocas semanas de haber obtenido la prisión domiciliaria tras someterse a un juicio abreviado, Morena enfrenta otra causa. Irá a juicio a desarrollarse en la provincia serrana de Córdoba, acusada de robo y amenazas de muerte, contra la familia Ambrosio, del papá de su hijo mayor.
"También, hay información desde lo judicial, estaría avanzado que se le otorgue de acá un mes una condicional”, contó Castelo, sobre los pasos a seguir a nivel judicial y que, claro, Rial espera con ansias.
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