Revelaron cómo está Wanda Nara tras su separación de Migueles: "Infumable"

"No estaría muy bien, un tema de humor. Estaba bastante ‘infumable’, esa la palabra que utilizaron los que me pasan data. No la querían dejar sola porque realmente no la veían bien”, contó Ximena Capristo, panelista de SQP, al aire del programa de las tardes de América.

"La separación le está afectando bastante. Es muy difícil estar en mal estado anímico y tener que laburar, verte espléndida, ser graciosa, divertida, ocurrente”, aportó, por su parte, Carla Conte, otra de las integrantes del programa.

“No quería que le hablen...”, dijeron al aire. Al escuchar ese reclamo, Augusto “Tartu” Tartúfoli, conductor interino Yanina Latorre, por unos días remató, fiel a su estilo divertido e irónico “¿Quién es Luis Miguel? ¡No quería que la miren a los ojos!”.

Ella había presumido en un posteo, respondiendo a los que hablaban de su separación, que estaba en una gran etapa de su vida: “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”.

¿HUIR ES ESCAPAR?

En la tarde de ayer jueves 8 de enero, después de largas horas de grabaciones del programa culinario del prime time, Wanda se retiró de los estudios de Telefe de una "forma particular". Lo hizo sin querer tener ningún tipo de contacto con la prensa que aguardaba en el lugar tras conocerse su ruptura amorosa de Migueles.

Wanda Nara, nota La última imagen de Wanda con Martín Migueles, el miércoles por la tarde.

Y, además, lejos de movilizarse por cuenta propia -ahora no tiene chofer pues Migueles ya no está en su vida-, se fue de las inmediaciones del canal de las "pelotas" en un auto de aplicación. Si, señora, si, señor, Nara se movió en un cuatro ruedas contratado como cualquiera de nosotros.