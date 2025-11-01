Se entregaron los Premios Ídolo 2025: la lista completa de los ganadores

Desde el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, la ceremonia premió la creatividad, la innovación y la capacidad de conexión que estos referentes han construido con sus audiencias en los últimos años. El evento estuvo a cargo de Zaira Nara y Grego Rossello y se transmitió en vivo por Telefe y sus plataformas de streaming.

Tras una fase de participación del público, que postuló y ayudó a definir a los nominados, un jurado compuesto por expertos en la industria digital y el marketing seleccionó a los ganadores del galardón ideado por la popular influencer española Dulceida, un reconocimiento exclusivo para influencers y creadores de contenido digital.

En esta segunda edición se ampliaron las categorías a 25 ternas, reflejando la diversidad del ecosistema digital argentino. Desde moda y música hasta contenido educativo y entretenimiento, los Premios Ídolo se consolidaron como la plataforma de referencia para reconocer tanto al talento emergente como al ya consagrado.

Premios Ídolo 2025: la lista de ganadores

Creador digital del año: Mernosketti

Actualidad: Beltrán Briones

Moda: Sofi “La Reini” Gonet

Momento viral: Pollo Álvarez con De Paul

Streamer más viral: Martín Cirio

Humor y entretenimiento: Momi Giardina

Podcast: Ferné con Grego

Ídolo musical: Ángela Torres

Ídolo celebrity: Wanda Nara

Gastronomía: Las recetas de Simón

Canción más viral: Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles

Tiktoker: Juli Castro

Beauty: Dadatina

Ídolo futbolero: Gastón Edul

Contenido creativo: Juli Savioli

Ídolo revelación: Marcos Giles

Sports: Tomás Mazza

Lifestyle: Michelle Masson

Streamer: Davoo Xeneixe

Ídolo al volante: Dino Di Palma

Health: Dr. La Rosa

Youtuber: Matías Bottero

Viajes: Pasaje en mano

Ciencia, cultura y tecnología: Fer Carolei

Ídolo emergente: Teo D’Elía

Emprendimiento: Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo

Experiencias gastronómicas y/o culturales: La chica del brunch