Se entregaron los Premios Ídolo 2025: la lista completa de los ganadores

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Tattersal, del Hipódromo de San Isidro y estuvo dedicada al sector digital argentino. Los premios distinguieron a creadores de contenido, streamers e influencers del país.
El sector digital argentino vivió su noche más emblemática con la segunda edición de los Premios Ídolo2025, una gala que congregó a los creadores de contenido, streamers e influencers más influyentes del país.
Desde el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, la ceremonia premió la creatividad, la innovación y la capacidad de conexión que estos referentes han construido con sus audiencias en los últimos años. El evento estuvo a cargo de Zaira Nara y Grego Rossello y se transmitió en vivo por Telefe y sus plataformas de streaming.
Tras una fase de participación del público, que postuló y ayudó a definir a los nominados, un jurado compuesto por expertos en la industria digital y el marketing seleccionó a los ganadores del galardón ideado por la popular influencer española Dulceida, un reconocimiento exclusivo para influencers y creadores de contenido digital.
En esta segunda edición se ampliaron las categorías a 25 ternas, reflejando la diversidad del ecosistema digital argentino. Desde moda y música hasta contenido educativo y entretenimiento, los Premios Ídolo se consolidaron como la plataforma de referencia para reconocer tanto al talento emergente como al ya consagrado.
Creador digital del año: Mernosketti
Actualidad: Beltrán Briones
Moda: Sofi “La Reini” Gonet
Momento viral: Pollo Álvarez con De Paul
Streamer más viral: Martín Cirio
Humor y entretenimiento: Momi Giardina
Podcast: Ferné con Grego
Ídolo musical: Ángela Torres
Ídolo celebrity: Wanda Nara
Gastronomía: Las recetas de Simón
Canción más viral: Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramkyen los controles
Tiktoker: Juli Castro
Beauty: Dadatina
Ídolo futbolero: Gastón Edul
Contenido creativo: Juli Savioli
Ídolo revelación: Marcos Giles
Sports: Tomás Mazza
Lifestyle: Michelle Masson
Streamer: Davoo Xeneixe
Ídolo al volante: Dino Di Palma
Health: Dr. La Rosa
Youtuber: Matías Bottero
Viajes: Pasaje en mano
Ciencia, cultura y tecnología: Fer Carolei
Ídolo emergente: Teo D’Elía
Emprendimiento: Yerba Cósmico by Sam Trottier y Hernan Regiardo
Experiencias gastronómicas y/o culturales: La chica del brunch