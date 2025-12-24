Fue dado de alta el bebé de Rocío Marengo

instagram_video_story_1766591210928

El primer hijo de Rocío Marengo nació el 3 de diciembre y debió que permanecer internado en neonatología durante tres semanas, durante las cuales la actriz fue contando cómo transitaba esos días sin tener a su hijo en su casa.

"Decime que hoy llega Isidro a tu casa, sin decirme que hoy llega Isidro a tu casa" escribió emocionada en su siguiente posteo, una foto en el ascensor, musicalizada con el teme "Felicitá" de Al Bano & Romina Power.

marengorocio - 3794709560469395701

Rocío Marengo salió a comer con sus amigos y por ese motivo fue muy criticada en las redes sociales, por ese motivo realizó un descargo para explicar que necesitaba distraerse, después de los momentos de tanta tensión que debió atravesar durante su embarazo y el parto.

marengorocio - 3794752063071663898

Para finalizar la serie de posteos vinculados a su presente y el de su hijo Isidro, la actriz agradeció todos los mensajes de aliento que recibió en los últimos días con este texto "Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los que acompañaron este camino con buena energía y amor. No puedo más de la emoción"