Juana Repetto respondió a las críticas por dejar a sus hijos en la pileta cuando llovía

“Algunas del finde pasados por agua en todo sentido. La reina madre estrenó la pileta de la Juanita”, comenzó Juana, a plantear en su posteo en redes sociales. "Para las señoras preocupadas, primero les agradezco por preocuparse por mis niños y segundo, claramente se metieron al agua con una llovizna, recién arrancando”, aclaró la influencer.

“No había ni tormenta, ni tormentita, ni mucho menos rayos o tormenta eléctrica. Créanme que soy consciente, apenas empezó a llover un poco más fuerte, los hice salir, a pesar de que no hubiera tampoco tormenta eléctrica”, explicó Repetto, sobre su "accionar como madre".

De esa forma, aclarando desde su cuenta oficial de Instagram, Repetto despejó todo tipo de dudas y respondió a las críticas que le "llovieron" en las últimas horas al compartir el posteo. Y, de paso, aprovechó para enviarle un mensaje a todas las mujeres que ponen el "foco", tal vez, en lo que considerando que la hija de Reina Reech habría hecho "mal".

A LO NATALIA OREIRO

Días atrás se polemizó mucho sobre la decisión de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo sobre la crianza de su hijo, Athagualpa. La actriz contó públicamente que recién cuando el jovencito llegue a sus 14 años de edad, de que el preadolescente no tenga teléfono celular. Y que llegada a esa le regalarán un Nokia de los viejitos, sin conexión a internet.

Y ahora Juana compartió la decisión que tomó para con su hijo mayor, Toribio. “Toro no tiene teléfono y no tendrá por un par de años más. Así que me pareció una buena alternativa elwalkie talkie”, explicó Repetto, también a través de su IG.