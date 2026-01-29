Se estrena "Melania", el documental de la mujer de Donald Trump

El filme es una crónica íntima que muestra una visión poco común de la vida de Melania Trump, explorando su papel como primera dama y su relación con Donald Trump.

El documental muestra a Melania durante los 20 días previos al momento en que su esposo recibía -por segunda vez- la investidura presidencial, en 2025, e incluye momentos íntimos en Mar-a-Lago, Nueva York y la Casa Blanca, mostrando su rol como madre, esposa y también, como primera dama.

MTRU_2026_003 CREDIT_ Amazon MGM Studios.

“Un inolvidable "detrás de escena" de uno de los eventos más importantes de nuestro tiempo” reflexionó sobre el documental el el propio Trump en la red social Truth.

image

Con dirección de Brett Ratner (conocido por "Rush Hour - Una pareja explosiva"), marca su regreso al cine tras años de ausencia, este documental lo protagoniza la propia Melania Trump, tiene una duración de 104 minutos y un presupuesto del proyecto fue de entre 75 y 80 millones de dólares.

image

El filme fue producido ejecutivamente por la propia Melania Trump a través de Muse Films su nueva compañía y Amazon MGM Studios adquirió sus derechos por una cifra récord de 40 millones de dólares.