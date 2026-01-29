Hollywood: Bill Cosby admitió bajo juramento haber drogado a mujeres para abusarlas sexualmente

Según informó el medio estadounidense TMZ, Cosby reconoció haber obtenido de manera reiterada Quaaludes (metacualona), un potente sedante, mediante recetas médicas que renovó al menos siete veces. De acuerdo con su testimonio, los fármacos le habrían sido recetados por el ginecólogo Leroy Amar, un amigo personal del actor.

El encuentro en el que se habrían entregado las recetas ocurrió antes de 1972, durante una partida de póker en la vivienda del médico en Los Ángeles. Amar perdió su licencia para ejercer la medicina en California en 1979, según consta en investigaciones citadas por la prensa estadounidense.

La demanda fue presentada por Donna Motsinger, quien aseguró haber sido drogada y violada por Cosby cuando trabajaba como mesera en el restaurante Trident, en Sausalito, California. En su declaración judicial, sostuvo que el comediante le dio una pastilla que ella creyó que era una aspirina y que, tras ingerirla, perdió el conocimiento. Según su relato, despertó al día siguiente en la casa del actor, vestida solo con ropa interior.

Cosby busca que la demanda sea desestimada por la Justicia, pero su historial judicial vuelve a poner el foco sobre acusaciones que se extienden por décadas. En 2018 fue condenado en Pensilvania por agresión sexual criminal y permaneció tres años en prisión, hasta que en 2021 la Corte Suprema del estado anuló la condena por cuestiones procesales.

Además, en junio pasado, un tribunal civil de Santa Mónica, California, lo obligó a pagar 500 mil dólares a una mujer a la que había agredido sexualmente en 1975, cuando ella tenía 16 años. En 2022, el actor enfrentó otras cinco demandas ,también contra la cadena NBC, por presuntas agresiones sexuales ocurridas entre 1969 y fines de los años 80, período en el que alcanzó su mayor popularidad con El show de Bill Cosby.

Aunque había anunciado su regreso a los medios en 2023, desde su liberación Cosby mantiene un perfil público bajo. Hasta el momento, más de 60 mujeres, entre ellas la modelo Janice Dickinson y la actriz Lili Bernard, lo acusaron de abuso sexual por hechos ocurridos entre 1965 y 2008. En la mayoría de los testimonios, las denunciantes relataron un mismo patrón: el uso de drogas para someterlas.