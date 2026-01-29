Ian Lucas habló sobre su vínculo con Evangelina Anderson

Días atrás, la modelo descartó cualquier tipo de romance con el influencer y sostuvo que su actitud respondió únicamente a una dinámica del programa, al señalar que ella solo es “servicial al show”. Esa declaración, según trascendió, habría golpeado el orgullo de Ian, quien decidió dar por terminado cualquier tipo de acercamiento con su compañera de MasterChef Celebrity.

Evangelina Anderson, apertura Ian Lucas "mandó al frente" a Evangelina Anderson por su romance fallido.

En diálogo con Sabrina Rojas en Sálvese quien pueda, Ian se mostró sincero al referirse a lo ocurrido con la modelo: “Yo soy muy sincero y les dije siempre que yo soy lo que vieron ahí. Siento que el que tiene dos dedos de frente sabe que yo no me enganché de un shippeo de un programa. O sea, pasan cosas atrás”.

Respecto a la postura de Anderson, quien definió el vínculo como un “jueguito” pensado estratégicamente, el youtuber no ocultó su malestar: “Me había enterado unos días antes y no me gustó, no habíamos hablado entre nosotros. Eva es una persona increíble, siempre aclaramos las cosas, pero justo esos días estuvimos distanciados”.

Ian Lucas también fue contundente al negar que todo haya sido armado para la televisión: “¿Vos te pensás que yo, con 26 años, me puedo enganchar de alguien nada más por compartir un programa? Si me enganché es porque compartí mucho con esa persona fuera de acá. Pero bueno, está todo bien”.

Finalmente, descartó cualquier chance de retomar una relación sentimental con la modelo y dejó en claro su presente personal: “Yo estoy soltero, estoy bien. No me interesa hoy en día conocer a nadie porque la verdad me cuesta confiar en la gente, te soy sincero. Pero bueno, si llega alguien, yo tengo abiertas las puertas. Pero bueno, ahora estoy disfrutando con mis amigos, pasándola bien, así que estoy tranquilo”, concluyó.