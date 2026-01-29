Los famosos que entrarían a Gran Hermano: Generación Dorada

El miércoles 28 por la noche, Ángel de Brito filtró en su programa "LAM" por América TV, la probable lista de "famosos" que tendrían posibilidades de entrar a la casa más famosa del país, e incluso se especuló con que ya habrían pasado por una sesión fotográfica para las promos del reality.

GH

Sin embargo, la periodista Pilar Smith aclaró que eso no significa que tengan asegurado su lugar en la competencia “Pese a tomarse las fotos, no significa que sea una realidad su ingreso”.

Los famosos que estarían en Gran Hermano: Generación Dorada:

Divina Gloria, la actriz, cantante y humorista, integrante del grupo musical de los '80 "Los peinados Yoli" y que saltó a la fama de la mano de Alberto Olmedo.

image Divina Gloria

Alejandra Majluf, la actriz recordada por su papel en "Clave de Sol" y su personaje de "La Colada" en la televisión de los 90 y que durante la pandemia fue noticia por reinventarse como chofer de autos para aplicaciones, donde grababa entrevistas a famosos mientras manejaba.

image Alejandra Majluf

Kennys Palacios, el peluquero, maquillador, asistente y amigo íntimo de Wanda Nara y que actualmente es uno de los protagonistas de los streams de Telefe y trabaja en la parte de redes sociales de MasterChef Celebrity.

image

Franco Poggio , el modelo e influencer, es más conocido por ser el novio del periodista y también influencer Lizardo Ponce .

, el modelo e influencer, es más conocido por ser el novio del periodista y también influencer . Inés Lucero, una de las participantes más "picantes" de "Survivor, Expedición Robinson 2024".

image Inés Lucero

Emanuel Di Gioia, participante de la edición 2011 de "Gran Hermano", donde se transformó en uno de los más polémicos dentro de la casa, llegando a tener altercados con la producción y con Jorge Rial, el conductor de ese momento.